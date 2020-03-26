ООН "подарит" Украине 30 миллионов долларов

Украину включили в Глобальный план гуманитарного реагирования на коронавирус. Чтобы преодолеть пандемию, ООН выделит нашей стране материальную помощь в размере 30 миллионов долларов. Об этом удалось договориться замруководителя Офиса президента Игорю Жовкве и координатору системы ООН в Украине Оснату Лубрани.

Ранее ООН помог нашей стране закупить медоборудование на 160 млн долл, но в рамках Глобального плана нам выделят еще 30. Планируется, что эти деньги пойдут на борьбу с пандемией в те регионы, которые сейчас больше других страдают из-за коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае наконец-то рассекретили личность первой инфицированной коронавирусом женщины, с которой началась мировая пандемия. Как сообщают местные СМИ, ею оказалась продавщица креветок на рынке "Хунань" в Ухане.





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