Как все началось: в Китае нашли первую инфицированную коронавирусом женщину

В Китае наконец-то рассекретили личность первой инфицированной коронавирусом женщины, с которой началась мировая пандемия. Как сообщают местные СМИ, ею оказалась продавщица креветок на рынке "Хунань" в Ухане.

Известно, что китаянка по фамилии Вей обратилась к медикам 11 декабря с жалобой на температуру. Ей сделали укол жаропонижающего, после чего отпустили домой лечиться. Но спустя 5 дней женщину госпитализировали: эксперты Хуачжунского университета науки и технологии обнаружили в ее крови новый тип вируса. Уже 31 декабря в Ухане было 27 заболевших коронавирусом, причем 24 из них были на том рынке, где работала Вей. Среди остальных носителей - мужчина по фамилии Чэнь: он не был на рынке, все его родные здоровы, но тест на коронавирус дал положительный результат.

С конца 2019 года ученые пытаются разгадать загадку, как вирус мог попасть от животного к человеку. Ни одно из предположений не подтвердилось. Установлено лишь то, что коронавирус не вывели искусственно, а его изначальный носитель - летучая мышь.

Напомним, вчера провинция Хубэй сняла жесткий карантин. “Комментарии” пообщались с одним из 11 украинцев, которые провели взаперти более двух месяцев. Как рассказал нам Вячеслав Усов из Одессы, теперь, когда Китай стал более безопасным, а в Украине все только начинается, домой он не собирается.

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