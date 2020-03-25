Ухань возвращается к жизни: как город преодолел пандемию коронавируса

Пока в мире бушует пандемия коронавируса и миллионы людей вынуждены привыкать к новым реалиям - жизни в четырех стенах, чтобы уберечь себя от Covid-19, сегодня провинция Хубэй снимает жесткий карантин. “Комментарии” пообщались с одним из 11 украинцев, которые провели взаперти более двух месяцев, призывая президента Владимира Зеленского и МИД Украины вернуть их домой. Впрочем, как рассказал нам Вячеслав Усов из Одессы, теперь, когда Китай стал более безопасным, а в Украине все только начинается, планы изменились.

С чего все начиналось...

Именно здесь, в городе Ухань, в конце минувшего года появились первые случаи и смертельные исходы от тогда еще неизвестного вируса. 22 января город и центральная китайская провинция первыми в мире закрыли двери на въезд и выезд, а многомиллионное население заперлось в домах, чтобы переждать пандемию. Однако тут, благодаря самоизоляции, больше не регистрируют новые случаи Covid-19, и уровень заражения уже неделю остается нулевым. Поэтому сегодня власти Китая ослабляют режим карантина в провинции Хубэй.

Как рассказал “Комментариям” Вячеслав Усов, в первые дни ограничений разрешалось выходить во двор, поэтому многие, в частности - он сам, перелазили через заборы и отправлялись за покупками.

“Был сильный поток людей, ждать доставку приходилось долго, так как работающих магазинов оставалось мало. Поэтому приходилось нарушать правила. Но вскоре власти и вовсе запретили выходить из квартиры, еду мог приносить только определенный персонал в костюмах. Но так как китайского иностранцы могли не знать, можно было выйти и забрать еду самому и сразу вернуться назад. Строгость соблюдалась и при ношении масок, - вспоминает Слава. - Большую часть времени многие из нас провели в квартире: некоторые - в одиночестве. Это было самым сложным периодом. Сейчас мы все еще не можем выходить за территорию комплекса, но уже стало проще, так как можем гулять по самой территории и дышать воздухом. На улице потеплело, в помещении также стало комфортнее. Думаю, в скором времени откроют и территорию, и можно будет гулять по улице”.

Неполная свобода

Снятие ограничений, которые вступают в силу с сегодняшнего дня, по словам украинца, вовсе не означает, что уже сейчас они могут делать, что пожелают. Как объяснили ребятам, 25 марта заканчивается карантин именно в провинции Хубэй, и местные жители при наличии “зеленого кода здоровья” в популярном в Китае мобильном приложении AliPay, а также анализа об отсутствии в крови коронавируса смогут вернуться на работу в другие города. Сам же Ухань откроется 8 апреля: по словам Славы, заработают магазины, а люди смогут уехать или, наоборот, вернуться в мегаполис.

“Но уже сейчас стало проще: больше открытых магазинов для доставки еды, тепло и не нужно пользоваться обогревателем. Да и осознание того, что Ухань скоро откроется, придаёт жизненных сил”, - не скрывает парень. Теперь он может позволить себе заниматься спортом на улице во дворе и радуется тому, что с каждым днем людей становится все больше. Однако все по-прежнему ходят в масках.



По его словам, о долгожданной эвакуации правительство Украины речь больше не ведет.

“Второй волны эвакуации из Уханя не будет, об этом каждому донесли лично. С одной стороны, я их понимаю, потому что другие страны оказались в более тяжелом положении, чем даже было изначально здесь. Но с другой стороны, не нужно было бросать на ветер пустые обещания и кормить людей надеждами”, - считает украинец.

8 апреля, как только с Уханя снимут завесу карантина, он уедет в Пекин или Тяньцзынь, где продолжит работу танцором. Одессит не скрывает, что от Китая устал, однако возвращаться в Украину, где начал распространяться коронавирус, уже не хочет.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype.

Автор фото: В. Усов



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!