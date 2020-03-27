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МВФ может дать больше денег Украине, но есть условие

МВФ даст Украине, даже, больше денег, чем обещанные 5 с половиной миллиардов долларов. Но для этого придется проголосовать несколько законов.

сегодня, 09:23
Автор:

• Виолетта Комаровская

МВФ может дать больше денег Украине, но есть условие

Международный валютный фонд может дать Украине больше денег. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Финансирование увеличат, если Верховная Рада проголосует несколько важных законов.

В первую очередь, речь идет о земельной реформе, а также изменениях в банковской сфере. В Украине должны быть проголосованы законы, которые усовершенствуют структуру регулирования в сфере банковских услуг. Очевидно, речь идет, в том числе и о так называемом "антиколомойском" законе, который сделает невозможным возвращение государственного ПриватБанка бывшему владельцу - олигарху Игорю Коломойскому. Ранее депутаты со "Слуги народа" заявляли, что именно отсутствие этого закона тормозит предоставление нового транша МВФ.

Украина ожидает на транш Международного валютного фонда в размере 5 с половиной миллиардов долларов. Но эта сумма может быть увеличена, утверждает директор-распорядитель фонда. Переговоры о программе расширенного финансирования имеют хороший прогресс. И если Украина выполнит все условия, то получит, даже, больше денег, чем было обещано. 

Сейчас Национальный банк Украины ведет переговоры касательно двух программ финансирования. В том числе и программы расширенного финансирования. Результаты этих переговоров ожидаются в течении нескольких недель. 

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, что готова сделать Украина ради получения кредита МВФ. 



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Источник: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/26/pr20112-ukraine-statement-by-the-imf-managing-director
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