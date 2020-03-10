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Зеленский рассказал, что делает Украина для продолжения сотрудничества с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, когда состоятся переговоры с представителями МВФ

10 марта 2020, 22:56
Автор:

• Татьяна Веремеева

Зеленский рассказал, что делает Украина для продолжения сотрудничества с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) важно для нашей страны не только с позиции получения следующего транша, но и для поддержания доверия со стороны международных инвесторов. Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg.

Зеленский заявил, что нынешняя власть выполнила намного больше, чем предыдущее правительство, что подтверждают в МВФ. Также он пообещал земельный закон и закончить работу над банковским законом, который сделает невозможным возвращение банков прежним владельцам.

Кроме того, по словам главы государства, в ближайшее время премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Игорь Уманский отправятся в США на встречу с представителями Фонда. Также в правительстве надеются на скорейшее подписание меморандума с МВФ.

Ранее "Комментарии" писали, что в Международном валютном фонде заявили, что достигли успеха в переговорах с украинской властью. Обсуждения очередного меморандума продолжатся в ближайшие дни. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" шансы на появление нового соглашения, а также то, на какие уступки могут пойти друг другу Киев и МВФ.


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