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Главная Новости Бизнес финансы Квартиры, часы и произведения искусства: что задекларировали новые министры Степанов и Марченко
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Квартиры, часы и произведения искусства: что задекларировали новые министры Степанов и Марченко

Новоиспеченные министры финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов отчитывались о своих доходах

сегодня, 05:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Квартиры, часы и произведения искусства: что задекларировали новые министры Степанов и Марченко

Новоназначенные министр здравоохранения Максим Степанов и министр финансов Сергей Марченко, заменившие Илью Емца и Игоря Уманского, накануне обнародовали декларации о доходах. Документы размещены на сайте НАЗК.

Так, новый министр здравоохранения внес в декларацию сведения о квартире в Киеве площадью 340,9 кв. м (в собственности жены), машиноместо, наручные часы фирм Rolex, Breguet, Piaget, а также картину, авто Land Rover и Lexus. Добавим, что жена министра владеет часами, ювелирными украшениями, шубами и двумя автомобилями Lexus. В Одесской ОГА Степанов заработал более 87 тыс. грн, еще получал проценты от вкладов в банке, в частности 2,8 млн грн. Наличными семья хранит 11 тыс. евро и 34,5 тыс. долларов. На банковском счету – больше 19 млн грн, 12 тыс. долларов. Кроме того, на счетах жены более 6 млн грн.

Новый глава Минфина Марченко в Киеве владеет квартирой площадью 84,6 кв. м (пополам с женой), еще одной квартирой там же владеет жена (40,3 кв. м). Передвигается Марченко на авто Audi. В Государственном управлении делами заработал 238 тыс. грн, еще получил пенсию размером 38 тыс. грн, тогда как зарплата жены составила 223 тыс. грн, а сын получил соцвыплату (от Фонда соцстраха) – 10 тыс. грн. Наличными у жены задекларировано 10 тыс. долларов.

Ранее "Комментарии" сообщили, что со второй попытки Рада назначила новых министров.


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Источник: https://public.nazk.gov.ua/declaration/d531630a-8f99-4e3e-a6f4-ded7a40e9e13
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