Из-за политического лоббизма ДТЭКа биржевая цена электроэнергии в Украине стала самой высокой в Европе, – экс-депутат Войцицкая

Ринат Ахметов только благодаря мартовскому росту цены на электроэнергию "отбил" всю сумму, которую выделял на борьбу с коронавирусом. Об этом пишет народный депутат Рады 8-го созыва Виктория Войцицкая в своей колонке в "Экономической правде".

"Государственное предприятие "Оператор Рынка" опубликовало сегодня данные по цене электроэнергии за март: в Объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины цена электроэнергии в марте выросла на 11,24%. В последние дни марта на рынке цена прыгнула на 22%. А относительно средней цены февраля такой рост составил 37%. И это в то время, когда в Европе цены на электроэнергию снижались", - отмечает политик.

Виктория Войцицкая говорит о том, что по состоянию на сегодня в Украине на "рынке на сутки вперед" цена электроэнергии на 35-135% выше, чем в соседних европейских странах. Еще более показательна ситуация якобы в странах северной Европы, в зоне так называемого Nord Pool. По сравнению с североевропейскими странами цены в Украине выше на 700-900%.

"Таким образом, агрессивный политический лоббизм ДТЭКа Ахметова снова принес ожидаемые и логичные результаты: биржевая цена электроэнергии в Украине стала самой высокой в Европе, а, может, и во всем мире. Первыми это на себе почувствуют небытовые потребители: школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, заводы, фабрики и тому подобное. Это означает инфляцию, подорожание всех товаров и услуг, снижение конкурентоспособности украинской экономики на внешних рынках. Со временем такое повышение тарифов, безусловно, докатится и до населения", - прогнозирует Войцицкая.

Ранее "Комментарии" сообщали, что крупнейший в Украине частный производитель электроэнергии и угля "ДТЭК Энерджи" заявил о планах реструктурировать свои облигации со сроком погашения до 2024 года, а также банковские долги. Об этом говорится в заявлении предприятия.

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