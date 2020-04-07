Украинцы объединились в борьбе с коронавирусом, а у Коломойского, как всегда, решили заработать – Билоножко

Эпидемия коронавируса в очередной раз показала, что некоторые олигархи, вроде Игоря Коломойского, ведут себя как самые настоящие мародеры. Об этом написал в Facebook главный редактор портала "Полоньюз" Евгений Билоножко.

"У нас на дворе именно такая экстремальная ситуация – война с коронавирусом. На наших глазах знакомые нам люди демонстрируют лучшие качества. Вот читаю, как знакомые работают волонтерами в Киеве – фасуют и развозят пакеты с продуктами для пожилых людей. Вот знакомая девушка-врач предлагает консультировать по скайпу людей, которым нужен профессиональный совет. Конечно, они делают это бесплатно", - подчеркнул журналист.

Но, как пишет Билоножко, на любой войне рядом с бойцами и волонтерами всегда есть и мародеры. Иначе, добавляет он, нельзя назвать тех, кто набивает себе карманы и крадет чужие средства, когда горит дом. Так, Билоножко возмутился, как соратники Игоря Коломойского из мэрии Днепра хвалятся выкопанными могилами для жертв коронавируса.

"Читаю, как мэр Днепра – малой Родины олигарха Игоря Коломойского – хвастается, что местная власть подготовилась к эпидемии и уже выкопала 600 могил. Прочитал этот "отчет о проделанной работе" и захотелось плеваться от омерзения!", - отреагировал журналист.

Билоножко отметил, что структуры Коломойского наживались на народной беде и ранее.

"Сразу же вспомнил, как авиакомпания Коломойского "МАУ" в один момент "накрутила" цену на билеты в 10 раз. И это в тот момент, когда за границей оказались десятки тысяч украинцев. А еще вспомнил знаменитый случай 2014 года, когда структуры Коломойского продали Минобороны топливо по завышенной цене", - пишет журналист.

По словам Билоножко, борьба против коронавируса объединила украинцев: "большой бизнес покупает партии масок и медикаментов, простые украинцы помогают, кто чем может".

"А у Коломойского все как всегда – ребята решили заработать на народной беде. Обустройство могил – это деньги. То есть, под предлогом борьбы с эпидемией ребята Коломойского просто списали средства из городского бюджета Днепра. Конечно, Бог им судья, но напомню, что в военное время наказание за мародерство – это расстрел", - подчеркнул журналист Билоножко.



Ранее "Комментарии" сообщали, что мэр Днепра приказал выкопать 600 могил для жертв коронавируса.

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