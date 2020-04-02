«Мы готовимся к худшему»: мэр Днепра приказал выкопать 600 могил для жертв коронавируса

Сегодня, 2 апреля, на территории городских кладбищ Днепра выкопали 600 могил для возможного захоронения умерших от коронавируса Covid-19. Соответствующее распоряжение дал мэр города Борис Филатов, о чем рассказал в своем официальном аккаунте в Facebook.



Также Филатов рассказал, что город "готовится к худшему", из-за чего и было принято решение выкопать 600 могил. Мэр отметил, что для хранения тел также закупили тысячу плотных пластиковых мешков, а сотрудников судебно-медицинской экспертизы, моргов и санитаров обеспечили средствами индивидуальной защиты.

Среди прочего Филатов пообещал в скором времени запретить вскрытие умерших с подозрением или подтвержденным диагнозом на коронавирус. По его словам, тела из моргов будут выдавать в закрытых гробах, в герметичных мешках и после дезинфекции.

"На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному человеку на территории в 10 квадратных метров", — добавил мэр Днепра.

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