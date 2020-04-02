«Мы готовимся к худшему»: мэр Днепра приказал выкопать 600 могил для жертв коронавируса

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Сегодня, 2 апреля, на
территории городских кладбищ Днепра выкопали 600 могил для возможного
захоронения умерших от коронавируса Covid-19.
Соответствующее распоряжение дал мэр города Борис Филатов, о чем рассказал в
своем официальном аккаунте в Facebook.
Также Филатов
рассказал, что город "готовится к худшему", из-за чего и было принято решение
выкопать 600 могил. Мэр отметил, что для хранения тел также закупили тысячу
плотных пластиковых мешков, а сотрудников судебно-медицинской экспертизы,
моргов и санитаров обеспечили средствами индивидуальной защиты.
Среди прочего Филатов
пообещал в скором времени запретить вскрытие умерших с подозрением или
подтвержденным диагнозом на коронавирус. По его словам, тела из моргов будут
выдавать в закрытых гробах, в герметичных мешках и после дезинфекции.
"На похоронах нельзя
присутствовать более чем по одному человеку на территории в 10 квадратных
метров", — добавил мэр Днепра.
Как сообщал портал "Комментарии",
Шэньчжэнь стал первым китайским городом, в котором запретили есть кошек и собак.
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