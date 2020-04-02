Шэньчжэнь стал первым китайским городом, в котором запретили есть кошек и собак

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В одном из городов
Китая впервые на территории всей страны приняли закон, который запрещает
продавать и употреблять в пищу мясо кошек и собак. Закон вступает в силу с 1
мая. Об этом сообщили в издании BBC.
По словам представителя
правительства города, между собаками и кошками тесные отношения с людьми —
более тесные, чем у человека с другими животными. Также в правительстве
отметили, что запрет на употребление в пищу мяса кошек, собак и других домашних
животных — обычная практика в развитых странах, в том числе в азиатских
Гонконге и Тайване.
По данным организации
по защите животных Humane Society International (HSI), около 30 миллионов
собак ежегодно убивают по всему Китаю ради мяса.
Представитель Китая в
организации HSI назвал принятый закон "переломным моментом в усилиях
по прекращению этой жестокой торговли". По его словам, в Китае из-за этого
погибают около 10 миллионов собак и 4 миллионов кошек каждый год.
Как сообщал портал "Комментарии",
США объявили о начале крупной антинаркотической операции.
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