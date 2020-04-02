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Главная Новости Мир Азия Шэньчжэнь стал первым китайским городом, в котором запретили есть кошек и собак
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Шэньчжэнь стал первым китайским городом, в котором запретили есть кошек и собак

За год в китайских городах убивают около 30 миллионов собак ради мяса

сегодня, 20:57
Автор:

• Антон Корнилов

Шэньчжэнь стал первым китайским городом, в котором запретили есть кошек и собак

В одном из городов Китая впервые на территории всей страны приняли закон, который запрещает продавать и употреблять в пищу мясо кошек и собак. Закон вступает в силу с 1 мая. Об этом сообщили в издании BBC.

По словам представителя правительства города, между собаками и кошками тесные отношения с людьми — более тесные, чем у человека с другими животными. Также в правительстве отметили, что запрет на употребление в пищу мяса кошек, собак и других домашних животных — обычная практика в развитых странах, в том числе в азиатских Гонконге и Тайване.

По данным организации по защите животных Humane Society International (HSI), около 30 миллионов собак ежегодно убивают по всему Китаю ради мяса.

Представитель Китая в организации HSI назвал принятый закон "переломным моментом в усилиях по прекращению этой жестокой торговли". По его словам, в Китае из-за этого погибают около 10 миллионов собак и 4 миллионов кошек каждый год.

Как сообщал портал "Комментарии", США объявили о начале крупной антинаркотической операции.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52131940?at_custom4=8A261A4E-74B8-11EA-8763-06994744363C&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom2=twitter&at_campaign=64&at_custom3=%40BBCWorld
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