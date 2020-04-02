Шэньчжэнь стал первым китайским городом, в котором запретили есть кошек и собак

В одном из городов Китая впервые на территории всей страны приняли закон, который запрещает продавать и употреблять в пищу мясо кошек и собак. Закон вступает в силу с 1 мая. Об этом сообщили в издании BBC.



По словам представителя правительства города, между собаками и кошками тесные отношения с людьми — более тесные, чем у человека с другими животными. Также в правительстве отметили, что запрет на употребление в пищу мяса кошек, собак и других домашних животных — обычная практика в развитых странах, в том числе в азиатских Гонконге и Тайване.

По данным организации по защите животных Humane Society International (HSI), около 30 миллионов собак ежегодно убивают по всему Китаю ради мяса.

Представитель Китая в организации HSI назвал принятый закон "переломным моментом в усилиях по прекращению этой жестокой торговли". По его словам, в Китае из-за этого погибают около 10 миллионов собак и 4 миллионов кошек каждый год.

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