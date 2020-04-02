США объявили о начале крупной антинаркотической операции

Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной антинаркотической операции по борьбе с наркокартелями в восточной части Тихого океана и Карибском бассейне. По его словам, нельзя дать возможность наркокартелям воспользоваться ситуацией с распространением пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters.



США отправят дополнительные военные самолеты, вертолеты и корабли в регион проведения операции. Военные будут сотрудничать с представителями еще 22 стран.

"Мы не должны позволить наркокартелям использовать пандемию для угрозы жизням американцев", — заявил Дональд Трамп.

Среди прочего президент США объяснил важность проведения операции "растущей угрозой" со стороны картелей и преступников. Министр обороны США Марк Эспер в ходе брифинга в Белом доме напомнил о коррумпированном правительстве Венесуэлы в лице Николаса Мадуро и других странах, которые, по его словам, "опираются на прибыль от продажи наркотиков для сохранения своей власти".

Как сообщал портал "Комментарии", новый глава Минздрава Максим Степанов рассказал об уже принятых мерах на посту.

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