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«Это война с невидимым врагом»: новый глава Минздрава Максим Степанов рассказал об уже принятых мерах на посту

Также Максим Степанов рассказал о планах по развитию Минздрава

сегодня, 18:41
Автор:

• Антон Корнилов

«Это война с невидимым врагом»: новый глава Минздрава Максим Степанов рассказал об уже принятых мерах на посту

Новый глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов опубликовал обращение к украинцам, в котором рассказал об уже принятых мерах на посту и планах по борьбе с коронавирусом Covid-19 и развитию Минздрава.

По словам нового министра, за первые три дня работы он получил тысячи обращений, жалоб, вопросов и предложений. Он уверен, что Минздрав должен быть открытым и понятным.

Из главного: утвердили единый протокол для борьбы с коронавирусом, все медики страны уже получают четкий алгоритм действий. Стандарт основан на опыте стран, которые раньше Украины столкнулись с эпидемией Covid-19.

Среди прочего Степанов поблагодарил врачей за преданность делу, силу и мужество. Он заявил, что знает о ежедневных проблемах врачей, но при этом отметил, что за несколько недель не удастся построить современную медицинскую систему.

Также министр отметил, что уже составлен список медиков первичной экстренной помощи, которые получат повышение оклада, и заверил медработников, которые работают без надлежащей защиты, что над нормальными условиями для них Минздрав работает круглосуточно.

Как сообщал портал "Комментарии", Кошевой заявил, что Квартал-95 готов принять возвращение Зеленского после президентского срока.


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Источник: https://t.me/COVID19_Ukraine/277
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