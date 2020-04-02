Кошевой заявил, что Квартал-95 готов принять возвращение Зеленского после президентского срока

Сегодня, 1 апреля, издание Украинская правда опубликовало интервью с новым руководителем студии Квартал-95 и хорошо известным всей стране комиком Евгением Кошевым. В ходе интервью он заявил, что в Квартале всегда найдется место для действующего президента Украины и бывшего руководителя студии Владимира Зеленского.



Один из художественных руководителей Евгений Кошевой рассказал, что Квартал-95 готов принять возвращение Владимира Зеленского после его президентского срока.

По словам Кошевого, Зеленский сможет вернуться на должность, которую занимал до своего президентства, а именно — художественный руководитель. Также Евгений добавил, что с удовольствием отдаст действующему президенту свою должность.

По его словам, Зеленский выполнял обязанности и художественного руководителя, и менеджера. А после его ухода в коллективе не могут понять, как он это делал, потому что эти обязанности выполнять "удавалось только ему".

В ходе своей предвыборной президентской кампании Владимир Зеленский обещал, что будет занимать пост президента Украины только один срок, после чего не будет баллотироваться. Хотя законодательство нашей страны предусматривает возможность быть президентом дважды.

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