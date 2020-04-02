Мужчине выписали штраф на 17 тысяч грн в Сумах за поход в магазин без маски

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В Сумах Заречный
районный суд наказал мужчину за нарушение правил карантина с помощью
административного наказания — штраф 17 тысяч гривень. Мужчина находился в
помещении продуктового магазина без маски и не отрицал своей вины на суде. Об
этом сообщили в пресс-службе суда.
Вечером 30 марта
обвиняемый зашел в местный магазин "АТБ" в Сумах без специальных средств
индивидуальный защиты (респиратора или хирургической маски). Тем самым он
нарушил пункт 2 решения исполнительного комитета Сумского городского совета,
который запрещает посещать публичные места или общественный транспорт без
средств индивидуальной защиты.
В суде мужчина не
отрицал своей вины и признал, что посетил супермаркет "АТБ" без маски. За такое правонарушение
суд назначил штраф в 17 тысяч гривень и оплату судебного сбора в размере 420
гривень.
На момент публикации во
всем мире более 928 тысяч человек заболели коронавирусом Covid-19.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Украине зафиксировано 794 случая коронавируса, а динамика распространения
болезни в нашей стране растет с каждым днем.
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