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Мужчине выписали штраф на 17 тысяч грн в Сумах за поход в магазин без маски

Обвиняемый посетил «АТБ» в Сумах без маски, за что получил штраф

сегодня, 01:02
Автор:

• Антон Корнилов

Мужчине выписали штраф на 17 тысяч грн в Сумах за поход в магазин без маски

В Сумах Заречный районный суд наказал мужчину за нарушение правил карантина с помощью административного наказания — штраф 17 тысяч гривень. Мужчина находился в помещении продуктового магазина без маски и не отрицал своей вины на суде. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Вечером 30 марта обвиняемый зашел в местный магазин "АТБ" в Сумах без специальных средств индивидуальный защиты (респиратора или хирургической маски). Тем самым он нарушил пункт 2 решения исполнительного комитета Сумского городского совета, который запрещает посещать публичные места или общественный транспорт без средств индивидуальной защиты.

В суде мужчина не отрицал своей вины и признал, что посетил супермаркет "АТБ" без маски. За такое правонарушение суд назначил штраф в 17 тысяч гривень и оплату судебного сбора в размере 420 гривень.

На момент публикации во всем мире более 928 тысяч человек заболели коронавирусом Covid-19.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине зафиксировано 794 случая коронавируса, а динамика распространения болезни в нашей стране растет с каждым днем.


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Источник: https://court.gov.ua/press/news/918840
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