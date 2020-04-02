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В Украине зафиксировано 794 случая коронавируса

Динамика распространения коронавируса в Украине растет с каждым днем

сегодня, 00:46
Автор:

• Антон Корнилов

В Украине зафиксировано 794 случая коронавируса

Вчера, 1 апреля, вечером в 22:00 Министерство здравоохранения Украины сообщило о том, что в стране зарегистрировано 794 случая коронавируса Covid-19, из которых 20 человек умерли, а еще 13 выздоровели. Об этом министерство сообщило в своем официальном канале в Telegram.

Еще утром в 10:00 того же дня в Украине было 669 случаев коронавируса — на 125 меньше. 31 марта в 10:00 было зарегистрировано 549 заболевших (на 120 меньше), 30 марта в 10:00 было зарегистрировано 480 заболевших (на 69 меньше).

На момент публикации во всем мире более 928 тысяч человек заболели коронавирусом Covid-19. Из них более 46 тысяч умерли, а почти 194 тысячи выздоровели. Еще 688 тысяч продолжают болеть.

Сегодня более 100 тысяч заболевших зарегистрировали в Испании — 102179 на момент публикации. Лидером по числу заболевших остается США — 211408 человек, второе место уверенно сохраняет Италия — 110574. По числу смертей лидирует Италия — 13155. В Китае, по официальным данным, болеют всего 2004 человека.

Как сообщал портал "Комментарии", в Австралии ученый пытался изобрести устройство против коронавируса, но попал в больницу.


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Источник: https://t.me/COVID19_Ukraine/269
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