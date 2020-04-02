В Украине зафиксировано 794 случая коронавируса

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Вчера, 1 апреля,
вечером в 22:00 Министерство здравоохранения Украины сообщило о том, что в
стране зарегистрировано 794 случая коронавируса Covid-19, из которых 20 человек умерли, а еще 13
выздоровели. Об этом министерство сообщило в своем официальном канале в Telegram.
Еще утром в 10:00 того
же дня в Украине было 669 случаев коронавируса — на 125 меньше. 31 марта в 10:00
было зарегистрировано 549 заболевших (на 120 меньше), 30 марта в 10:00 было
зарегистрировано 480 заболевших (на 69 меньше).
На момент публикации во
всем мире более 928 тысяч человек заболели коронавирусом Covid-19. Из них более 46 тысяч умерли, а почти 194
тысячи выздоровели. Еще 688 тысяч продолжают болеть.
Сегодня более 100 тысяч
заболевших зарегистрировали в Испании — 102179 на момент публикации. Лидером по
числу заболевших остается США — 211408 человек, второе место уверенно сохраняет
Италия — 110574. По числу смертей лидирует Италия — 13155. В Китае, по
официальным данным, болеют всего 2004 человека.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Австралии ученый пытался изобрести устройство против коронавируса, но попал в
больницу.
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