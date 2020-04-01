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В Австралии ученый пытался изобрести устройство против коронавируса, но попал в больницу

Ученый хотел снизить риск заражения коронавирусом, но попал в больницу с магнитами в носу

сегодня, 23:12
Автор:

• Антон Корнилов

В Австралии ученый пытался изобрести устройство против коронавируса, но попал в больницу

Астрофизик Дэниел Рирдон из Австралии пытался изобрести устройство, которое должно было снизить вероятность заражения коронавирусом Covid-19, но в процессе испытания попал в больницу с магнитами в носу. Об этом сообщили в издании BBC.

По главной идее ученого изобретение в форме ожерелья должно было выдавать тревожный сигнал во время попытки владельца прикоснуться к лицу. За это должны были отвечать магниты на запястьях, но идея провалилась.

По словам изобретателя, гаджет работал наоборот, а именно постоянно гудел до тех пор, пока рядом не окажется магнит. Впоследствии Дэниел решил провести эксперимент и по неизвестным причинам решил засунуть два маленьких магнита в свои ноздри. Логично, что они прочно притянулись.

Горе-ученый пытался расцепить и достать их самостоятельно, но быстро понял, что не справится с этой задачей самостоятельно. В итоге мужчина обратился к врачам из местной больницы, которые и смогли спасти его.

Рирдон заявил, что не будет продолжать работу над своим устройством. Изобретатель решил оставить это профессионалам.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский поговорил с Эрдоганом о ситуации с коронавирусом Covid-19.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52099449
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