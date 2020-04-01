В Австралии ученый пытался изобрести устройство против коронавируса, но попал в больницу

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Астрофизик Дэниел Рирдон
из Австралии пытался изобрести устройство, которое должно было снизить
вероятность заражения коронавирусом Covid-19, но в
процессе испытания попал в больницу с магнитами в носу. Об этом сообщили в
издании BBC.
По главной идее ученого
изобретение в форме ожерелья должно было выдавать тревожный сигнал во время
попытки владельца прикоснуться к лицу. За это должны были отвечать магниты на
запястьях, но идея провалилась.
По словам изобретателя,
гаджет работал наоборот, а именно постоянно гудел до тех пор, пока рядом не
окажется магнит. Впоследствии Дэниел решил провести эксперимент и по
неизвестным причинам решил засунуть два маленьких магнита в свои ноздри.
Логично, что они прочно притянулись.
Горе-ученый пытался
расцепить и достать их самостоятельно, но быстро понял, что не справится с этой
задачей самостоятельно. В итоге мужчина обратился к врачам из местной больницы,
которые и смогли спасти его.
Рирдон заявил, что не
будет продолжать работу над своим устройством. Изобретатель решил оставить это
профессионалам.
Как сообщал портал "Комментарии",
Зеленский поговорил с Эрдоганом о ситуации с коронавирусом Covid-19.
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