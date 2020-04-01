Зеленский поговорил с Эрдоганом. В основном о ситуации с коронавирусом

На сайте Офиса президента Украины появилась информация о том, что Владимир Зеленский поговорил по телефону с Реджепом Эрдоганом — президентом Турции.



В основном президенты обсуждали коронавирус и ситуацию, которая сложилась в мире из-за эпидемии, а также те меры защиты граждан, которые Украина и Турция принимает. Эрдоган и Зеленский договорились о сотрудничестве между своими странами, а также о координации усилий для борьбы с COVID-19, а затем и с последствиями эпидемии.

Президент Турции заявил, что в ближайшее время рассмотрит запрос правительства Украины о поставках защитных костюмов и респираторов, которые нужны в украинских больницах. Зеленский поблагодарил турецкое правительство за то, что оно поддерживало суверенитет Украины, осуждало оккупацию Крыма и отдельно — за поддержку крымских татар.

Кроме того, президенты обсудили проблему, которая возникла на турецко-болгарской границе из-за запрета на въезд в Турцию. Запрет осложнил ситуацию украинских автоперевозчиков. Президент Турции пообещал, что министерства, ответственные за этот вопрос, скоро получат поручения для решения этой ситуации.

Как сообщал портал "Комментарии", Владимир Зеленский снова выступил с обращением к украинцам и рассказал о миллионах рабочих мест для заробитчан, новой партии медпомощи из Китая и других моментах.





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