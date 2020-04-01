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Обращение Зеленского: миллионы рабочих мест для заробитчан и новая партия медпомощи из Китая

Зеленский рассказал о желании удержать заробитчан в Украине, новой партии медицинской помощи из Китая и другом

сегодня, 20:14
Автор:

• Антон Корнилов

Обращение Зеленского: миллионы рабочих мест для заробитчан и новая партия медпомощи из Китая

Сегодня, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к народу. Он рассказал о желании удержать вернувшихся заробитчан в Украине, о новой партии медицинской помощи из Китая, об индексации пенсий и выплатах пенсионерам и других моментах.

В Украину прибыла новая партия медицинской помощи из Китая, в которой десятки тысяч респираторов и костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, 100 тысяч тестов ПЛР и 100 тысяч пар защитных очков.

Президент Украины предложил правительству разработать механизм создания дополнительных миллионов рабочих мест для удержания вернувшихся в страну заробитчан. А еще рассказал о том, что Антимонопольный комитет ежедневно мониторит цены на продукты.

Также Владимир Зеленский напомнил о принятых сегодня Кабинетом министров выплатах пенсионерам и об индексации пенсий с 1 мая. Напоследок президент призвал всех продолжать оставаться дома.

На момент публикации в Украине 669 человек заболели коронавирусом, из которых 17 умерли, а 10 человек выздоровели. Во всем мире заболели более 900 тысяч человек.

Как сообщал портал "Комментарии", в Минздраве заявили, что в 3 раза увеличили оклад медработникам, которые борются с коронавирусом.


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