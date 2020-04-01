Обращение Зеленского: миллионы рабочих мест для заробитчан и новая партия медпомощи из Китая

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Сегодня, 1 апреля,
президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к народу. Он
рассказал о желании удержать вернувшихся заробитчан в Украине, о новой партии
медицинской помощи из Китая, об индексации пенсий и выплатах пенсионерам и
других моментах.
В Украину прибыла новая
партия медицинской помощи из Китая, в которой десятки тысяч респираторов и
костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, 100 тысяч тестов ПЛР и 100 тысяч
пар защитных очков.
Президент Украины
предложил правительству разработать механизм создания дополнительных миллионов
рабочих мест для удержания вернувшихся в страну заробитчан. А еще рассказал о том, что Антимонопольный комитет ежедневно мониторит цены на продукты.
Также Владимир Зеленский напомнил о принятых сегодня Кабинетом министров выплатах пенсионерам и об индексации пенсий с 1 мая. Напоследок президент призвал всех продолжать оставаться дома.
На
момент публикации в Украине 669 человек заболели коронавирусом, из которых 17
умерли, а 10 человек выздоровели. Во всем мире заболели более 900 тысяч
человек.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Минздраве заявили, что в 3 раза увеличили оклад медработникам, которые
борются с коронавирусом.
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