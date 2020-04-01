В Минздраве заявили, что в 3 раза увеличили оклад медработникам, которые борются с коронавирусом

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Новый глава Министерства
здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что для медицинских
сотрудников, которые борются с распространением коронавируса Covid-19 в нашей стране, оклад увеличен в три раза. Об
этом сообщили в официальном канале министерства в Telegram.
Уже с марта медицинские
сотрудники Украины, которые занимаются лечением пациентов с лабораторно
подтвержденными случаями коронавируса, получат доплату в размере трех
должностных окладов.
Соответствующий приказ уже подписал Министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Также опубликован список должностей медицинских сотрудников, которые получат доплату. Доплата будет действовать в период работы по сдерживания распространения коронавируса Covid-19 в нашей стране, а также по ликвидации последствий пандемии.
На момент публикации в Украине 669 человек заболели коронавирусом, из которых 17 умерли, а 10 человек выздоровели. Во всем мире заболели более 900 тысяч человек.
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