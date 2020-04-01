Укрпочту обвинили в сексизме за первоапрельскую шутку

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Сегодня, 1 апреля, генеральный
директор Укрпочты Игорь Смелянский опубликовал на своей странице в Facebook первоапрельскую
шутку — рекламу бесплатной доставки интим-игрушек и книг с фотографией женщины,
за что его обвинили в сексизме в комментариях. Соответствующая публикация все
еще находится на Facebook.
"Новый месяц, новые
задачи, новый клиентский сегмент", — написал Смелянский.
После этого народный
депутат Украины от партии "Слуга народа" Марина Бардина возмутилась публикацией
в комментариях. Она заявила, что Укрпочта "уже куда современнее таких совковых
реклам". Нардепка призвала не использовать женское тело для привлечения
внимания в рекламе, креативить и нести в народ другие ценности.
Позднее Игорь Смелянский
уточнил в публикации, что "это не сексизм". По его словам, на фото "сильная,
умная, финансово независимая женщина, которая соблюдает карантин и работает
дистанционно с документами".
В комментариях генеральный
директор Укрпочты намекал, что это первоапрельская шутка. На официальном сайте
Укрпочты на момент публикации такой рекламы нет.
Как сообщал портал "Комментарии",
народный депутат Гео Лерос рассказал, что к нему домой приехали сотрудники СБУ
из-за "пленок Ермака".
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