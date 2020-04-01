Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.04.2020

BTC/USD

6208.26

ETH/USD

129.99

LTC/USD

37.62

НБУ 01.04.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека Укрпочту обвинили в сексизме за первоапрельскую шутку
НОВОСТИ Все новости

Укрпочту обвинили в сексизме за первоапрельскую шутку

Руководитель Укрпочты опубликовал шутку-рекламу бесплатной доставки интим-игрушек с фото женщины

сегодня, 18:57
Автор:

• Антон Корнилов

Укрпочту обвинили в сексизме за первоапрельскую шутку

Сегодня, 1 апреля, генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский опубликовал на своей странице в Facebook первоапрельскую шутку — рекламу бесплатной доставки интим-игрушек и книг с фотографией женщины, за что его обвинили в сексизме в комментариях. Соответствующая публикация все еще находится на Facebook.

"Новый месяц, новые задачи, новый клиентский сегмент", — написал Смелянский.

После этого народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Марина Бардина возмутилась публикацией в комментариях. Она заявила, что Укрпочта "уже куда современнее таких совковых реклам". Нардепка призвала не использовать женское тело для привлечения внимания в рекламе, креативить и нести в народ другие ценности.

Позднее Игорь Смелянский уточнил в публикации, что "это не сексизм". По его словам, на фото "сильная, умная, финансово независимая женщина, которая соблюдает карантин и работает дистанционно с документами".

В комментариях генеральный директор Укрпочты намекал, что это первоапрельская шутка. На официальном сайте Укрпочты на момент публикации такой рекламы нет.

Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат Гео Лерос рассказал, что к нему домой приехали сотрудники СБУ из-за "пленок Ермака".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/561163006/posts/10158214269143007/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...