Банки продлят срок действия платежных карт

Украинские банки предоставили гражданам возможность не посещать отделения для замены платежных карт, у которых истекает срок действия. Такую информацию опубликовал Национальный банк Украины на своей странице в Facebook.

В пресс-службе уточнили, что срок действия карт будет продлен на три месяца. Для перевыпуска карт не нужно посещать отделение банка очно, достаточно обратиться в службу поддержки по телефону или через интернет. Детальные условия, как получить новую карту, в Нацбанке рекомендуют уточнить непосредственно в службе поддержке клиентов банка-эмитента карты.

Как сообщал портал "Комментарии", Нацбанк предупредил украинцев о мошенничествах с банковскими картами.



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