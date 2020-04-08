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Нацбанк предупредил о мошенничествах с банковскими картами

Мошенники рассылают СМС с целью выманить данные платежных карт

сегодня, 11:46
Автор:

• Сергей Медведев

Нацбанк предупредил о мошенничествах с банковскими картами

В Украине фиксируют рост активности мошенников, которые обманным путем завладевают средствами с банковских карт граждан. Об это сообщила пресс-служба Нацбанка Украины на своей странице в Facebook.

Так, согласно данным регулятора, мошенники рассылают СМС с предложением получения помощи от государства. Цель таких сообщений — получить информацию о банковской карте владельца.

"Содержание таких сообщений может несколько отличаться, однако их цель одна - получение персональных сведений о гражданах и их платежных картах", - подчеркивают в НБУ.

Нацбанк напоминает, что работники банков не вправе спрашивать ПИН-коды, динамические коды подтверждений платежа и другую информацию касательно банковского счета. Помимо этого, в случае каких-либо начислений социальных выплат сотрудники банков не обзванивают клиентов и не выясняют данные банковских карт.


Как сообщал портал "Комментарии", пока ученые и врачи по всему миру пытаются изобрести лекарство от коронавируса, кибермошенники изобретают новые схемы преступлений и развивают свой коронабизнес.


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