Нацбанк предупредил о мошенничествах с банковскими картами

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7297.34
ETH/USD
169.57
LTC/USD
46.11
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.80
RUB/UAH
0.36
В Украине фиксируют рост активности мошенников, которые обманным путем завладевают средствами с банковских карт граждан. Об это сообщила пресс-служба Нацбанка Украины на своей странице в Facebook.
Так, согласно данным регулятора, мошенники рассылают СМС с предложением получения помощи от государства. Цель таких сообщений — получить информацию о банковской карте владельца.
"Содержание таких сообщений может несколько отличаться, однако их цель одна - получение персональных сведений о гражданах и их платежных картах", - подчеркивают в НБУ.
Нацбанк напоминает, что работники банков не вправе спрашивать ПИН-коды, динамические коды подтверждений платежа и другую информацию касательно банковского счета. Помимо этого, в случае каких-либо начислений социальных выплат сотрудники банков не обзванивают клиентов и не выясняют данные банковских карт.
Как сообщал портал "Комментарии", пока ученые и врачи по всему миру пытаются изобрести лекарство от коронавируса, кибермошенники изобретают новые схемы преступлений и развивают свой коронабизнес.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости