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Цены на лук в Украине: как изменятся под давлением импорта

Цены изменились, как только в Украину стали привозить больше лука с Польши, Казахстана и Нидерландов.

сегодня, 09:32
Автор:

• Виолетта Комаровская

Цены на лук в Украине: как изменятся под давлением импорта

Цены на лук в Украине изменились под давлением импорта. После недавнего скачка стоимости, он снова подешевел. Об этом сообщают эксперты аналитической платформы EastFruit. 

Конкуренция на рынке овощей в Украине стала выше, как только в Украину зашли большие партии с Польши, Нидерландов и Казахстана. Цены на импортный лук оказались ниже отечественных. Большие торговые сети предпочли более дешевую продукцию и спрос на украинский лук существенно упал. Из-за этого местным поставщикам также пришлось несколько скорректировать ценовую политику, говорят аналитики. 

Сейчас украинский лук продают в среднем по 10-15 гривен за килограмм. Если сравнить с ценами, которые были в конце прошлой недели, то стоимость отечественного лука упала сразу на четверть. При этом популярность импортной продукции все еще гораздо выше. Операторы рынка утверждают, что на украинских прилавках 80% лука - это импортный товар. И такая тенденция может сохраниться и в дальнейшем. После того, как на карантине спрос на лук вырос, иностранные поставщики заинтересовались украинским рынком. 

К слову, если сравнивать сегодняшние цены на лук в Украине с тем, что было в аналогичный период прошлого года, то украинцы существенно экономят. Стоимость овоща сейчас почти на треть ниже, чем было в апреле 2019-го года. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как лук помогает в профилактике рака молочной железы. 


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Источник: https://east-fruit.com/article/tseny-na-luk-v-ukraine-snizhayutsya-pod-davleniem-importa
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