Цены на лук в Украине: как изменятся под давлением импорта

Цены на лук в Украине изменились под давлением импорта. После недавнего скачка стоимости, он снова подешевел. Об этом сообщают эксперты аналитической платформы EastFruit.

Конкуренция на рынке овощей в Украине стала выше, как только в Украину зашли большие партии с Польши, Нидерландов и Казахстана. Цены на импортный лук оказались ниже отечественных. Большие торговые сети предпочли более дешевую продукцию и спрос на украинский лук существенно упал. Из-за этого местным поставщикам также пришлось несколько скорректировать ценовую политику, говорят аналитики.

Сейчас украинский лук продают в среднем по 10-15 гривен за килограмм. Если сравнить с ценами, которые были в конце прошлой недели, то стоимость отечественного лука упала сразу на четверть. При этом популярность импортной продукции все еще гораздо выше. Операторы рынка утверждают, что на украинских прилавках 80% лука - это импортный товар. И такая тенденция может сохраниться и в дальнейшем. После того, как на карантине спрос на лук вырос, иностранные поставщики заинтересовались украинским рынком.

К слову, если сравнивать сегодняшние цены на лук в Украине с тем, что было в аналогичный период прошлого года, то украинцы существенно экономят. Стоимость овоща сейчас почти на треть ниже, чем было в апреле 2019-го года.

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