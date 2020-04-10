Кабмин выделил 10 млн грн на гумпомощь Албании

Украина выделит 10 млн грн на гуманитарную помощь Албании. Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Кабинета министров Украины.

Так, в документе сообщается, что на выполнение Указа Президента Украины от 31 января 2020 года № 32 “О предоставлении гуманитарной помощи Республике Албания” Министерство иностранных дел выделит 10 млн гривен.

Добавим, что выделение средств в конце января инициировал президент Владимир Зеленский, чтобы помочь Албании из-за масштабного землетрясения, произошедшего в стране в прошлом году.

Напомним, Украина получит средства от Всемирного банка в размере 150 млн долларов для помощи во время пандемии коронавируса. Так, 50 млн долларов предусмотрены для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19. Еще 100 млн долларов будут выделены для улучшения уровня социальной защиты в целом. До этого глава Кабмина Денис Шмигаль сообщал, что Всемирный банк выделит Украине 135 млн долларов на медицину, чтобы помочь в преодолении распространения коронавируса.

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