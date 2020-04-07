Пандемия и рынок труда: каким сферам помогает развиваться кризисная ситуация в Украине

Эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", какие социальные (карьерные) лифты может запустить (или перезапустить) нынешняя кризисная ситуация в Украине. А кто, напротив, может "рухнуть с пьедестала".

"Нас ждет существенное переформатирование рынка труда"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович предполагает, что пандемия, карантин и кризис дадут толчок (в положительном смысле) развитию сфер образования и здравоохранения, а также IT-индустрии.

"С айтишниками всё понятно. Они и ранее демонстрировали хороший рост, а сейчас, когда мир ушел в онлайн, их услуги стали еще более востребованы, – поясняет эксперт. – С врачами, думаю, тоже всё ясно. К ним будут совсем иначе относиться после всего, что происходит в данный момент. Преподаватели же ускоренными темпами осваивают дистанционные формы обучения. И будут, уверен, развиваться в этом направлении. Кризис – это шанс на саморазвитие. И на качественное изменение в сфере образования. Тут или ты будешь поднимать свою планку, или останешься за бортом. Учитывая то, что дистанционная форма обучения "войдет во вкус", государству нужно будет обратить внимание на проблемы с доступом к Интернету и мобильной связи в ряде населенных пунктов Украины. А также, думаю, запустить для преподавателей курсы по дистанционным формам обучения. Тем самым выводя образовательный процесс на новый уровень".

Однозначно рухнет подкошенная карантином сфера услуг, уверен Рейтерович.

"Многие профессии, связанные с салонами красоты, кафе, ресторанами придется сокращать в связи с огромными финансовыми потерями в этой сфере, – поясняет эксперт. – Кто-то сможет переформатироваться (к примеру, наладив дистанционную доставку еды), кто-то – нет. Такой себе естественный отбор. И в этом отборе активное участие будут принимать заробитчане, которые массово вернулись в Украину. Даже по окончанию пандемии и карантинных мер – останется экономический кризис. И европейские страны, где ранее работали украинцы, будут пытаться трудоустроить, прежде всего, своих граждан, которые потеряли работу. Так что нас ждет существенное переформатирование рынка труда. И немалая часть рабочих рук, думаю, будет перенаправлена в аграрный сектор".

"Есть надежда, что сфера здравоохранения станет в нашей стране реальным приоритетом"

Наибольшее число плюсов и возможностей (в смысле карьерного и социального лифта) получат после череды кризисов (пандемический, экономический) представители медицинской сферы, считает политолог Максим Джигун.

"Информационное пространство сейчас заполнено пояснениями от вирусологов, врачей, представителей фармацевтического бизнеса. Медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Уверен, отношение к ним кардинально изменится, – говорит Джигун. – Значимость медиков значительно возрастет. Есть надежда, что сфера здравоохранения станет в нашей стране не декларативным, а реальным приоритетом".

Коронавирус, по мнению эксперта, станет причиной тектонических сдвигов и в восприятии реальности политическими элитами.

"Они сейчас оказались в равной со всеми опасности, потому что не могут, как привыкли, выехать "поправить здоровье" за границу. Не имеют каких-то преференций в лечении. Так что еще и поэтому восприятие медицинской отрасли должно измениться", – считает Максим Джигун.

Очевидные карьерные преференции получат, по мнению эксперта, и правоохранительные органы, которые много делают, чтобы ситуация в Украине не вышла из-под контроля.

"Укрепит свой статус глава МВД Арсен Аваков. Несмотря на критику в его адрес (в том числе – заслуженную), в данный момент он остается одной из наиболее деятельных, опорных фигур в свете обеспечения правопорядка, – говорит эксперт. – В условиях несистемных политиков, включая неопытного президента – именно Аваков остается уверенным, "матёрым" министром, который демонстрирует результат. Думаю, что после окончания пандемии и карантина его позиции значительно усилятся".

А вот "новые лица" (политики без опыта, которые триумфально вошли во власть в прошлом году) будут, по мнению политолога, стремительно терять популярность в народе.

"Они не могут во время кризиса продемонстрировать результат, внести вклад в обеспечение стабильности в стране. Так что эти политику будут массово отходить на второй, а то и на более дальний план, – предполагает Джигун. – Эти "новые лица" оказались не готовы к грузу власти в обычное время. А уж в кризисное и вовсе себя дискредитируют. В общественном восприятии опытные (пусть даже не совсем честные), уверенные управленцы – намного предпочтительнее, чем новые политики, которые не способны справиться с такими кризисными ситуациями, как сейчас. Я уверен, что вернется мода на "классических политиков" – рациональных, прошедших все пути профессионального роста (от сельских и городских советов – до Верховной Рады или Кабмина). И это отразится уже на местных выборах… Не исключаю, что могут зайти на очередной круг те, кого мы видели в прошлых парламентах и правительствах. Гройсман, Яценюк, Ляшко всё чаще появляются в медиа-пространстве. И выглядят более убедительно, чем те, кто пришел им на смену".

"Свой "лифт" получит и система образования"

Аналитик ОО "Слово и Дело" Валентин Гладких считает новые реалии, с которыми мы столкнулись, шансом получить значительно более эффективное государство.

"Любой кризис актуализирует проблемы, которые назревали в обществе. И дает шанс выйти обновленными, модернизировав бизнес и государственное управление, – отмечает эксперт. – Каменный век закончился не потому, что закончились камни. Человечество просто шагнуло дальше. Вот и сейчас – мы находимся на новом этапе движения к новому миру".

В бизнесе, по словам Валентина Гладких, выиграет тот, кто сумеет дать адекватный ответ новым вызовам.

"Нельзя сказать, что весь бизнес "лежит". Что всё совсем драматично. Да, кто-то получил тяжелый удар. Но некоторые виды бизнеса развиваются или получили определенные возможности для развития, – отмечает аналитик. – Процветают служба доставки, IT-технологии. Нужны новые платформы для фрилансеров. Те, кто работал на локальный рынок, пытаются переориентироваться на глобальный. Понятно, что тот же слесарь не может работать дистанционно. Но архитектор, бухгалтер, юрист – могут. Многие поняли, что им не нужен офис. Ранее трудно было сделать такой шаг, а сейчас – сделали, хоть и не по своей воле. И поняли, что могут выгадать. Так что рынок аренды, думаю, будет падать. Та же сфера услуг, которую закрыли на карантин… Люди поняли, что могут стричься и на дому. И на дому же получать определенный вид услуг, которые ранее получали в салоне. И зачем тогда салоны? Также кризис даст толчок внутреннему производству. В том числе – легкой промышленности. Вскоре окажется, что для локального рынка мы вполне способны шить те же спортивные костюмы, которые недавно импортировали. И что сами можем перерабатывать агропродукцию, выбивая с украинского рынка те же заграничные макаронные изделия. Да, это вызов. И кто в бизнесе даст на него адекватный ответ, тот и выйдет победителем".

То же самое, уверен Гладких, касается сферы государственного управления.

"Теперь есть четкие критерии эффективности: как мы противостоим пандемии, как уменьшаем смертность, как обеспечиваем соцзащиту. Ведь многих тревожит вопрос, что закончится раньше: карантин или деньги. И тут важно – как власти собираются помогать тем, кому это действительно надо. По каким критериям. Из каких источников. Как будем наполнять бюджет. Думаю, мы станем свидетелями своеобразного естественного отбора и в бизнесе, и в сфере госуправления, – отмечает аналитик. – Всё будет зависеть от того, как те или иные государственные органы и их руководители справляются с поставленными задачами".

По мнению Валентина Гладких, если МВД удастся улучшить криминогенную ситуацию, то даже их расширение полномочий будет оправдано. Если же мы увидим, что правоохранители не столько пресекают какие-то коррупционные и криминальные схемы, сколько охотятся за теми, кто бегает в парках, – это уже другой разговор…

"Опыт США и Израиля показал важную роль спецслужб в противодействии коронавирусу. У нас СБУ уже не раз пресекала контрабанду, систематически раскрывает ботофермы, которые дезинформируют украинцев по поводу коронавируса, выполняя информационные операции государства-агрессора. Так что СБУ противодействует и старым, и новым вызовам. Но при этом вынуждена опираться на действующее законодательство, которое этим самым вызовам не отвечает, – считает аналитик. – В Верховной Раде лежит новый закон о СБУ, который должен дать спецслужбе возможность более качественно заниматься вопросами безопасности. Уверен, что принятие этого закона (или же внесение в него определенных изменения) во многом будет зависеть от того, насколько эффективно покажет себя СБУ в нынешней ситуации".

Свой "лифт", по мнению эксперта, получит и система образования, вынужденно перешедшая на дистанционное обучение.

"Кризис пройдет, а тенденции останутся. И онлайн платформы для обучения будут стремительно развиваться, – поясняет Гладких. – Сейчас встали проблемы со сдачей ВНО, со вступительной кампанией. Будут искать новые решения. Кто найдет – молодец, кто нет – будем прощаться".

И, конечно, кризис станет толчком для модернизации украинских учреждений здравоохранения. Уже стал.

"Туда вливают огромные средства и государство, и бизнес, и меценаты. Кризис пройдет, а отремонтированные больницы и палаты, новые койко-места, оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких – останутся", – подчеркивает аналитик.

Положение, в котором сейчас оказались Украина, да и весь мир, эксперт сравнивает с ситуацией с динозаврами.

"В свое время климат изменился, а динозавры нет. В итоге динозавров не стало. Так и у нас – кто сможет приспособиться к новым реалиям, тот и будет получать бонусы – что в бизнесе, что политике, что в госуправлении. В итоге мы получим значительно более эффективное государство. Я настроен достаточно оптимистично. Надеюсь, что наш социальный организм будет меняться в лучшую сторону", – резюмирует Валентин Гладких.

Напомним, названы шокирующие цифры о безработице в Украине.

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