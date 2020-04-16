Остановка компании «Павлоградуголь» выглядит как шантаж правительства - политолог

"Для чего они это делают? Как минимум, есть сугубо экономический интерес- воспользоваться ситуацией в стране, и заставить правительство пойти на реализацию интересов ДТЭК. Я не исключаю, что у этой компании есть определенные финансовые проблемы, сейчас у всех экономические проблемы, и решать их путем шантажа недопустимо" - отметил политолог.

Но интересовать ДТЭК может не только экономическая сторона вопроса, предположил Фесенко. В Кабмине все еще пустует место министра энергетики. И возможно, именно за него сейчас идет борьба.

"Здесь может быть и политический интерес – попытка продвинуть свою кандидатуру на должность министра энергетики. По сути, это классический лоббизм, но в недопустимых формах. Думаю, руководство страны, правительство и, возможно, Офис президента должны провести переговоры, и дать понять, что решать финансовые проблемы коммерческой компании путем шантажа правительства недопустимо", - подытожил политолог.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Кабмин ввел пошлины на уголь с России.