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Главная Новости Бизнес финансы Остановка компании «Павлоградуголь» выглядит как шантаж правительства - политолог
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Остановка компании «Павлоградуголь» выглядит как шантаж правительства - политолог

Остановка работы самой большой в стране угледобывающей компании в условиях карантина выглядит как шантаж со стороны ДТЭК, - Владимир Фесенко.

сегодня, 13:56
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Остановка компании «Павлоградуголь» выглядит как шантаж правительства - политолог

Остановка самой большой компании по добыче угля "Павлоградуголь" во время карантина может быть попыткой ДТЭК шантажировать Кабмин, заявил политолог Владимир Фесенко. Считает, что это недопустимо в сложившейся социально-экономической ситуации.

О намерении остановить шахты уже на следующей неделе в ДТЭК заявили накануне. Это может иметь отношение к требованиям компании поднять цены на электроэнергию, и именно поэтому все выглядит как шантаж, говорит Фесенко. 

"Для чего они это делают? Как минимум, есть сугубо экономический интерес- воспользоваться ситуацией в стране, и заставить правительство пойти на реализацию интересов ДТЭК. Я не исключаю, что у этой компании есть определенные финансовые проблемы, сейчас у всех экономические проблемы, и решать их путем шантажа недопустимо" - отметил политолог.

Но интересовать ДТЭК может не только экономическая сторона вопроса, предположил Фесенко. В Кабмине все еще пустует место министра энергетики. И возможно, именно за него сейчас идет борьба. 

"Здесь может быть и политический интерес – попытка продвинуть свою кандидатуру на должность министра энергетики. По сути, это классический лоббизм, но в недопустимых формах. Думаю, руководство страны, правительство и, возможно, Офис президента должны провести переговоры, и дать понять, что решать финансовые проблемы коммерческой компании путем шантажа правительства недопустимо", - подытожил политолог.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Кабмин ввел пошлины на уголь с России.  


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