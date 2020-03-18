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Кабмин ввел пошлины на уголь и электроэнергию из России

Размер пошлин составит 65% от таможенной стоимости

сегодня, 14:22
Автор:

• Сергей Медведев

Кабмин ввел пошлины на уголь и электроэнергию из России

Кабинет министров Украины решил обложить налогом российский уголь и электроэнергию. Такое решение на правительственном заседании поддержали все министры. Отмечается, что пошлины вводятся с 1 апреля текущего года, размер составит 65% от таможенной пошлины.

В то же время, правительство предложило не применять новый налог на антрацит и коксовый уголь для производства электроэнергии и использующийся в металлургии.

На доработку решения о пошлинах у Кабмина есть 3 дня.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Кабинет министров Украины продлил еще на год действие пошлин на российские товары. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко. В частности нардеп отметил, что пошлины на товары из Российской Федерации будут действовать до 31 декабря 2020 года. Правительство приняло такое решение в ответ на аналогичные действия со стороны РФ.


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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/03/18/658229/
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