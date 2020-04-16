НБУ обновил официальный курс валют: доллар незначительно подешевел

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Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару
на 17 апреля на уровне 27,20 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на
завтра установлен на уровне 29,63 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные
на сайте регулятора.
Курс доллара в Украине за последние сутки снизился на 2 копейки – с 27,22
грн за доллар по состоянию на 16 апреля. Официальный евро остался на
том же уровне, что и сегодня.
Ранее "Комментарии" писали, что с 28 апреля устанавливаются обновленные требования
к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна
сопровождать перевод средств. Новые правила не будут применяться в отношении
ряда операций. Во-первых, речь идет об оплате жилищно-коммунальных услуг,
налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы).
Во-вторых – оплате кредита в сумме до 30 тыс. грн. В-третьих, без изменений
будем проводить переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные
плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного
средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы). Кроме
того, требования не распространяются на все наличные переводы в пределах
Украины в сумме до 5 тыс. грн, а также снятие средств с собственного счета.
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