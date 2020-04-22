Пожары в Житомирской области: правительство выделит 25 млн грн помощи пострадавшим

Украинское правительство планирует выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области, в частности, эти средства получат пострадавшие жители региона. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что более 70 жилых домов были уничтожены или существенно повреждены огнем из-за масштабных пожаров на Житомирщине. Кроме того, почти полсотни людей были эвакуированы. В частности крупнейшие убытки зафиксированы в таких населенных пунктах, как Острова, Нижняя Рудня, Личмани и Магдин Овручского района.

Отметим, что еще подсчитываются убытки, нанесенные государству за уничтожение зеленых насаждений.

Добавим, что в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмигаль написал, что сегодня, 22 апреля, поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн.

Напомним, во время пожаров на территории Житомирской области спасатели сталкивались с определенными трудностями в процессе тушения. Так, в связи с невозможностью попасть в очаги возгорания, огонь в некоторых местах потушить не получалось. Отметим, что сейчас пожаров нет.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Житомирской области из-за лесных пожаров огонь добрался до зданий в нескольких селах и хуторах.

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