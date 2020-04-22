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Германия выделит 25,5 млн евро на жилье переселенцам с Донбасса и Крыма

Германия выделит Украине средства на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц

сегодня, 15:27
Автор:

• Таисия Ерохина

Германия выделит 25,5 млн евро на жилье переселенцам с Донбасса и Крыма

Германия выделит Украине 25,5 млн евро на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц, сообщает пресс-центр Кабинета министров.

Такое решение принято в рамках соглашения с правительством Германии, которое касается реализации проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц". Так, для этого направят 25,5 млн евро. С помощью этих средств должны обеспечить жилыми помещениями украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. Речь идет как о перемещенных жителях Донецкой и Луганской областей, так и о переселенцах с Крымского полуострова.

В Кабмине добавили, что несмотря на "карантинные" сокращения бюджетных расходов удалось сохранить 20 млн грн для софинансирования на приобретение жилья для ВПЛ и 20 млн грн на компенсацию за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье.

Напомним, шесть лет назад, 14 апреля 2014 года, началась антитеррористическая операция (АТО) в Донецкой и Луганской областях. Сегодня это – операция Объединенных сил (ООС). Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о главных победах и поражениях этих лет, а также оценили перспективы урегулирования конфликта.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/nimechchina-vidilit-ukrayini-255-mln-yevro-na-budivnictvo-zhitla-dlya-vnutrishno-peremishchenih-osib
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