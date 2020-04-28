За время карантина спрос на марихуану в мире вырос в разы, - СМИ

Спрос на марихуану в штатах США, где потребление в рекреационных и медицинских целях является законным, вырос во время карантина, так как люди, вынужденные оставаться дома, курят, выпивают или едят выпечку из каннабиса, чтобы расслабиться и ослабить беспокойство, вызванное пандемией COVID-19. Об этом сообщает издание Financial Times.

Cогласно данным Headset, продажи каннабиса выросли более чем на 100% в Калифорнии к середине марта, по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

Несмотря на резкий рост продаж и спроса, поскольку люди запасаются продуктами, связанными с каннабисом, несколько калифорнийских компаний по производству марихуаны изо всех сил пытаются справиться с последствиями кризиса коронавируса для бизнеса, и ищут правительственную помощь в борьбе с последствиями.

"Мы долгое время поддерживали Harvest и других первопроходцев, торгующих каннабисом, поскольку они продвигались вперед, несмотря на изменяющееся законодательство, непреодолимые лицензионные сборы, политическую стигму и, честно говоря, весь этот процесс, создан, чтобы быть сложным", - рассказал Адам Левин, Исполнительный директор Hightimes.

Рынок каннабиса быстро расширяется в США и во всем мире, поскольку все большее число стран узаконивает продажу марихуаны в медицинских и развлекательных целях. Согласно исследованию рынка акций Jefferies, легальный рынок каннабиса в мире в 2018 году составил почти 11 млрд долларов, а к 2029 году может достичь 50 млрд долларов.

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