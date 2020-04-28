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Какие травы добавить в чай, чтобы укрепить здоровье

Эти травы сделают чай вкуснее, ароматнее и полезнее

сегодня, 10:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие травы добавить в чай, чтобы укрепить здоровье

Одним из самых популярных напитков в мире является чай, потому что он обладает приятным вкусом и ароматом. Но если вы хотите сделать его более полезным, тогда добавьте к нему щепотку трав - они передадут напитку свои полезные микроэлементы и витамины. Какие именно травы помогут укрепить здоровье?

Мята

Душистые листочки мяты оказывают успокаивающее действие. Кроме того, мята охлаждает, поэтому чай с этой ароматной травкой — идеальный вариант для жаркого летнего дня. Зимой мята тоже полезна: она помогает сбить температуру во время простуды или гриппа, снимает головную боль и оказывает обезболивающее действие.

Шалфей

В этой траве много антиоксидантов, которые способствуют выведению свободных радикалов из организма и препятствуют развитию онкологических заболеваний и болезней сердца. Регулярное употребление чая с листьями и цветочками шалфея способствует замедлению процессов старения в организме и стимулирует умственную деятельность. 

Жасмин

Благоухающий жасмин стимулирует работу мозга и оказывает освежающее действие. Другой полезный эффект цветка — тонизирующий: если чувствуете упадок сил и хроническую усталость, непременно добавляйте в чай цветочки бодрящего растения. А еще напиток полезен при гипотензии и отсутствии аппетита.

Зверобой

Чай со зверобоем — настоящий эликсир здоровья. Напиток является прекрасным антидепрессантом, восстанавливает гормональный баланс у женщин, стимулирует мыслительную деятельность, помогает при простудах, а также при язвах и гастритах с пониженной кислотностью.

Ромашка

Как известно, ромашковый чай прекрасно успокаивает, но полезен он не только этим: напиток укрепляет иммунитет, снимает воспаление и устраняет спазмы в желудке, а также облегчает менструальные боли у женщин. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему стоит обязательно попробовать гречишный чай.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/30777-shchepotka-polzy-kakie-travy-nuzhno-dobavlyat-v-chaj
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