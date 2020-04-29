Энергоатом остановит выработку дешевой электроэнергии

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"Энергоатом" решил частично остановить производство электроэнергии. Предприятия будут работать в половину мощности ради более дорогих "зеленой" и тепловой генерации, сообщает БизнесЦензор.
Министерство энергетики и окружающей среды накануне утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год. В нем указано, каким образом будут работать предприятия "Энергоатома". Выработка дешевой электроэнергии, которая ранее шла для потребностей населения и покрытия "зеленого тарифа" сократится. Журналисты издания получили в распоряжение документ с оперативным графиком эксплуатации энергоблоков АЭС. Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ривненской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).
В частности, графиком предусмотрены выведение в резерв энергоблоков:
• ЗАЭС-2 – 71 сутки,
• ЗАЭС-6 – 98 суток,
• РАЭС-3 – 87 суток.
• ЮУАЭС-1 – с апреля по август,
• ЮУАЭС-2 – с августа по октябрь,
• ЮУАЭС-3 – с апреля по декабрь,
• РАЭС-1 – с апреля по май и с июля по октябрь,
• РАЭС-2 – с апреля по июнь, с июля по октябрь,
• ХАЭС-1 – с мая по август.
Предусмотрена работа энергоблоков на пониженной мощности:
• ЗАЭС-3, 4, 6 – в декабре,
• ЮУАЭС-1 – с апреля по август,
• ЮУАЭС-2 – с августа по октябрь,
• ЮУАЭС-3 – с апреля по декабрь,
• РАЭС-1 – с апреля по май и с июля по октябрь,
• РАЭС-2 – с апреля по июнь, с июля по октябрь,
• ХАЭС-1 – с мая по август.
85% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" ныне продается ГП "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 грн за МВт*ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа. Электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ветро- и солнечные электростанции) продается в Украине по "зеленому" тарифу. В 2020 году средневзвешенный "зеленый" тариф составляет около 4280 грн за МВт*ч. Остальная электроэнергия, включая тепловую, продается по рыночным ценам. 29 апреля в объединенной энергосистеме Украины средневзвешенная цена электроэнергии составила около 1550 грн/МВт*ч.
Отметим, что большую часть (около 65%) тепловой генерации, по данным издания, обеспечивает холдинг ДТЭК Рината Ахметова.
Стоит отметить, что в свое время исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин в интервью Цензор.НЕТ заявил о том, что нужно "прекратить делать из госкомпании дойную корову для частного бизнеса".
Ранее "Комментарии" писали о том, что "Энергоатом" не может продать дешевую электроэнергию в условиях кризиса.
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