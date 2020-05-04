"Коронавирусный" миллиард: на что потратили рекордную для Украины сумму и кто заработал на пандемии

В Украине в борьбе с коронавирусом уже освоили свыше 1,3 млрд бюджетных гривен, которые пошли на закупку защитных масок, костюмов, дезинфекцию и аппараты ИВЛ. Это следует из базы данных Счетной палаты, где зафиксировали около 20 тысяч платежей, пишет “Страна”. Львиная их доля — небольшие суммы по несколько тысяч гривен, однако имеются и миллионные перечисления.

Интересно, что самыми крупными плательщиками за товары и услуги, связанные с пандемией, оказались структуры МВД: Центр обслуживания подразделений Национальной полиции и центральный госпиталь МВД, которые потратили более 250 млн гривен. Стоит отметить, что эта сумма составляет 20% всего коронавирусного бюджета страны.

Согласно данным Счетной палаты, главными получателями коронавирусных денег из бюджета являются:

1. КНПО "Форт" — 132,7 млн грн



2. ООО "Мрія медікал" — 51,15 млн

3. ООО Технополис 15" — 46,49 млн

4. ООО "Медсервис групп" —17,25 млн

5. ООО "Медтехника — Кривой Рог" — 17,25 млн

6. ООО "Софимед" — 14 млн

7. ООО "Медгарант" — 13, 95 млн

8. ООО "МК - Медгрупп" — 12,5 млн

9. ООО "Tи энд Ай Партнери" — 12 млн

10. ООО "Оптимед сервис" — 11,9 млн

Первая транзакция - Центр обслуживания подразделений Национальной полиции перечислил миллионы государственному научно-производственному объединению "Форт", которое входит в структуру МВД. И это — только предоплата за медицинские перчатки, маски, костюмы и пирометры. Вторая и третья платежки в рейтинге — тоже за ведомством Арсена Авакова. Тем временем центральный госпиталь МВД сделал заказ более чем на 51 млн гривен, закупив аппараты ИВЛ у фирмы "Мрия Медикал" и почти на 46,6 млн гривен - защитные маски и костюмы у ООО "Технополис 15".

Напомним, уже 11 мая в Украине ослабят карантин, и свои двери откроют салоны красоты, рестораны на вынос, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами и многое другое. О новом режиме, в котором украинцам придется жить и работать, как минимум, до 22 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!