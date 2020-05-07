В Украине не получится сделать свой Лас-Вегас, - эксперт

Законопроект 2285-д о легализации игорного бизнеса привнесет немало изменений в нашей стране. Некоторые считают, что Украина может превратиться чуть ли не в “игровую Мекку”. Так ли это - в интервью порталу "Комментарии" рассказала председатель ОО "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" и эксперт-разработчик законопроекта по выведению азартного рынка из тени Елена Мочалова.

Эксперт уверена: “Лас-Вегаса” в Украине не будет.

“Давайте откровенно – ну кто прилетит в Украину играть, если у нас даже 5-звездочных гостиниц в стране считанное количество? Это будет развлечение для местных. В отношении иностранцев... Да, есть определенный круг людей, который десятилетиями прилетает сюда и играет в определенных заведениях. Очень уважаемых заведениях, которые как работали, так и работают и никто их даже пальцем не тронул. Они как ходили, так и будут ходить туда. У нас нет такой финансовой возможности, чтобы много людей играли”, - уверена Мочалова.

Эксперт полагает, что у Украины нет финансовой возможности сделать так, чтобы игровой бизнес заработал так, как положено. Кроме того, процветает коррупция. И даже если Лас-Вегас в Украине захочет открыть один человек, найдутся 10, которые на этом захотят нажиться - говорит эксперт-разработчик законопроекта по выведению азартного рынка из тени.

“Если не будет модуля онлайн-мониторинга, то, конечно, будут прилетать очень богатые особы, приходить в казино, отмывать здесь деньги, привозить их в свою страну и рассказывать, мол, "смотрите сколько денег я заработал в украинском казино!". Первое время так будет без онлайн-мониторинга. Все будут рассказывать, как все круто, но не будут выплачивать налоги. А это не то, ради чего мы все это делаем”, - резюмирует Елена Мочалова.

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