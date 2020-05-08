Курс биткоина превысил $10 тысяч впервые за последние 3 месяца

В пятницу, 8 мая, курс самой популярной криптовалюты биткоин превысил 10 тысяч долларов впервые за последние три месяца с начала февраля. Соответствующие данные опубликованы на бирже криптовалют Binance.

В три часа ночи по киевскому времени биткоин продавался по курсу в 10 067 долларов — рост за сутки превысил 6%. Уже в десять утра цена криптовалюты колебалась около 9700 долларов.

Вместе с курсом биткоина растут и цена на другие криптовалюты. Например, Neo торгуется на уровне 9,93 доллара (+6,71), а криптовалюта блокчейн-платформы EOS.io выросла на 1,4%.

Биткоин — одна из первых криптовалют, которая до сих пор остается самой популярной в мире, несмотря на появление множества конкурентов. Максимальный курс биткоина был зафиксирован в декабре 2017 года, когда цена за один биткоин превысила 20 тысяч долларов.

Еще 12 марта 2020 года курс биткоина опустился ниже 6 тысяч долларов, а уже 13 марта упал ниже 4 тысяч долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", Павел Дуров рассказал, почему отказался от переезда в Кремниевую долину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!