Курс биткоина превысил $10 тысяч впервые за последние 3 месяца

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В пятницу, 8 мая, курс самой популярной криптовалюты биткоин
превысил 10 тысяч долларов впервые за последние три месяца с начала февраля.
Соответствующие данные опубликованы на бирже криптовалют Binance.
В три часа ночи по киевскому времени биткоин продавался по
курсу в 10 067 долларов — рост за сутки превысил 6%. Уже в десять утра
цена криптовалюты колебалась около 9700 долларов.
Вместе с курсом биткоина растут и цена на другие
криптовалюты. Например, Neo торгуется на уровне 9,93 доллара (+6,71), а криптовалюта
блокчейн-платформы EOS.io выросла
на 1,4%.
Биткоин — одна из первых криптовалют, которая до сих пор
остается самой популярной в мире, несмотря на появление множества конкурентов.
Максимальный курс биткоина был зафиксирован в декабре 2017 года, когда цена за
один биткоин превысила 20 тысяч долларов.
Еще 12 марта 2020 года курс биткоина опустился ниже 6 тысяч
долларов, а уже 13 марта упал ниже 4 тысяч долларов.
Как сообщал портал "Комментарии", Павел Дуров рассказал,
почему отказался от переезда в Кремниевую долину.
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