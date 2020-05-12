В ОП выяснили, почему медикам не выплатили надбавки вовремя

Надбавки медикам в марте не были выплачены своевременно из-за "юридической коллизии". Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Возникла юридическая коллизия по выплате надбавок за март, передает пресс-служба ОП. Так, многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики от 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Тогда как выплаты по апрель происходят по другой формуле – через подписанные договоры с Национальной службой здоровья Украины. Однако для этого, отмечается в сообщении, экстренные медицинские помощи, опорные больницы, стационарные учреждения, которые помогают бороться с COVID-19, и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договоры с НСЗУ.

"Процент заключенных договоров по всем четырем категориям в настоящее время невысок. А без этого оплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Поэтому гарант поручил министру здравоохранения пообщаться со всеми областными государственными администрациями, чтобы убрать все препятствия относительно выплат в ближайшее время.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в Украине не хватает более 35 тыс. медицинских сестер и братьев.

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