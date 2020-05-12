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В Украине не хватает более 35 тыс. медицинских сестер и братьев

Сегодня во всем мире празднуют День медицинских сестер и братьев, тем временем, в Украине есть дефицит таких сотрудников

сегодня, 12:11
Автор:

• Таисия Ерохина

В Украине не хватает более 35 тыс. медицинских сестер и братьев

В Украине не хватает более 35 тыс. медицинских сестер и братьев. Об этом передает УНН со ссылкой на слова председателя совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергея Кубанского.

Отмечается, что такой дефицит зафиксирован по состоянию на 1 января текущего года. Так, по официальным данным Министерства здравоохранения, сейчас в Украине разрыв между штатными должностями медсестер и медбратьев в учреждениях здравоохранения и непосредственно физическими лицами, которые должны их занимать, составил 35 750 человек. Из этого числа 7 494 – дефицит в Киеве.

Добавим, что сегодня Украина традиционно присоединилась к празднованию Всемирного дня медицинских сестер и братьев, который отмечается 12 мая. Именно эти люди находятся на передовой борьбы с коронавирусом бок о бок с врачами, ежедневно спасая жизни. Сейчас в нашей стране COVID-19 заболело свыше 3 тыс. медиков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что незавершенная медицинская реформа уже требует перереформирования. Он призывает сохранить все положительные моменты и срочно исправлять ошибки. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие положительные моменты стоит оставить, а ошибки – исправить.

Как сообщали "Комментарии" ранее, только одна область в Украине полностью рассчиталась с медиками по борьбе с коронавирусом.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1868683-v-ukrayini-ne-vistachaye-ponad-35-tisyach-medsester
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