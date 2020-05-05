Медицинская реформа в Украине: какие положительные моменты стоит оставить, а какие ошибки – исправить немедленно

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что незавершенная медицинская реформа уже нуждается в перереформировании. Он призывает сохранить все положительные моменты и срочно исправлять ошибки. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие положительные моменты стоит оставить, а какие ошибки – исправить.

"Сегодня не время для экспериментов с медицинской реформой в нашей стране"

Ситуация в нашей стране и в мире за последние три месяца настолько стремительно изменилась, что подход к реформированию медицины требует кардинального пересмотра. В этом уверен юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права и фармацевтики Александр Гришаков.

"Главная причина – изменение протоколов лечения, – подчеркивает эксперт. – Мировая пандемия внесла свои изменения и подходы в систему здравоохранения. И Украина – не исключение. На повестке дня – обеспечение неотложной медицинской помощи, обеспечение квалифицированной медпомощью граждан, имеющих сопутствующие заболевания. В группе риска – пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонией, лишним весом и другими. Изменившиеся условия требуют пересмотра подходов к здравоохранению. И уж точно сегодня не время для экспериментов с медицинской реформой в нашей стране".

По мнению Александра Гришакова, сегодня одним из главных вопросов является доступность медицины для тех же малообеспеченных слоев населения.

"Остро стоит вопрос с продолжением функционирования психиатрических лечебниц и туберкулезных диспансеров, – продолжает эксперт. – На данном этапе практически недопустимо запланированное и даже уже запустившееся сокращение или закрытие государственных медицинских учреждений в регионах".

Большое значение имеет и слаженная работа системы страховой медицины.

"Ни одного законопроекта относительно обязательного медстрахования Верховная Рада пока не рассматривала, – подчеркивает Александр Гришаков. – На данный момент неизвестно, какая из моделей страховой медицины, функционирующих в Европе, будет взята за основу для построения страховой медицины в Украине. Непонятно, за счет каких средств будет происходить обязательное медстрахование. Налоговые расходы на здравоохранение в разных странах Европы колеблются от 12 до 16%. Вероятным является увеличение налоговой нагрузки на граждан".

Кроме того, отмечает эксперт, стало абсолютно очевидно, что врачи и медицинские работники требуют другого государственного подхода к защите – как финансовой, так правовой и эпидемиологической.

"Пересмотра и доработки требует и программа медицинских гарантий, – считает Гришаков. – Напомню, что на втором этапе медреформы запланирована программа медицинских гарантий – перечень медуслуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. В программу медицинских гарантий, приходящую на смену псевдобесплатной медицине, вошли услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной помощи и медицинской реабилитации".

"Следует менять подход к организации медицинской отрасли вообще"

"Во-первых, надо поблагодарить всех врачей и медсестер, которые сейчас на первом рубеже и борются с коронавирусной инфекцией. Благодарность им за их каждодневный и опасный труд и земной поклон: вы – наши герои! – говорит политический эксперт Светлана Кушнир. – Во-вторых, надо поблагодарить тех врачей и медсестер, которые записывали видео-обращения к власти и президенту Зеленскому. Доведенные до отчаяния и крайней степени возмущения тем, что произошло 1 апреля. Оно и до того не всё нормально шло… А после настойчивого протягивания второго этапа реформы имени Супрун, наложившись на вызовы пандемии, так и вообще вкривь и вкось стало".

По словам эксперта, закрытие специализированных клиник (противотуберкулезных и психиатрических), падение зарплат медиков, отсутствие обещанных 300% доплат и массовое увольнение или 14-ти дневные за свой счет отпуска – это точно не о реформе…

"По замыслу, в Украине должны были пойти "под нож" около 50 тысяч рабочих мест в медотрасли, – напоминает Светлана Кушнир. – Ну, вот решили когда-то в кабинетах МОЗ, что слишком много врачей в Украине. Потому "прошили" в законе привязку оплаты труда медиков в зависимости от количества болеющих. И тут пандемия проверила на прочность этот "постулат"… И мы получили негативный фидбек (обратную связь)".

Самое интересное, по словам эксперта, наблюдать, как министр здравоохранения и глава профильного комитета в Раде, еще недавно одобрявшие второй этап реформы, получив "волшебный пендель" из Офиса президента (где услышали крик о помощи со стороны медиков), вдруг "прозрели". И заклеймили ТАКОЙ второй этап медреформы. Его решили остановить, а еще – срочно нашли 11 млрд. грн для зарплат, чтобы не увольнять представителей сферы здравоохранения.

"Ну-ну, теперь люди точно знают, как повлиять на власть: пиши видосики и зови Главного по стране", – с горькой иронией отмечает Светлана Кушнир.

Из положительных моментов реформы эксперт называет декларации, автономность медучреждений. Но если пересматривать реформу комплексно, то тут – завал.

"От деления (часто абсурдного) на госпитальные округа до расформирования (по сути) института интернатуры, отмены обучения вирусологов и инфекционистов в медуниверах и так далее, – поясняет Светлана Кушнир. – Следует менять подход к организации медицинской отрасли вообще. А это значит, что лучше бросить недострой (потом разберем на запчасти), и начать с нуля строить новый "медицинский дом" – удобный и понятный людям…".

"Основная проблема заключается в том, что эта сфера полностью пронизана коррупцией"

Как мы увидели во время эпидемии коронавируса – медицинская система Украины оказалась полностью разрушена и не готова к вызовам. Большинство медучреждений и врачей по факту обеспечивали меценаты и волонтеры, отмечает экономический эксперт Александр Вовченко.

"Но еще и до всех этих событий большинство граждан высказывали недовольство состоянием медицинского обслуживания в Украине, – подчеркивает эксперт. – Основная проблема заключается в том, что эта сфера полностью пронизана коррупцией. Поэтому первое и главное, что нужно сделать – искоренить коррупцию в сфере медицины раз и навсегда. Заработная плата врачей должна быть достойной, а не дотироваться из разных сомнительных источников. Врач должен мыслить категориями как помочь человеку, а не где взять деньги, чтобы прокормить свою семью".

Вторая очень болезненная проблема – отток украинских специалистов за границу.

"Понятно, что там их привлекает и другой уровень доходов, и другой уровень развития медицины, современное оборудование, – поясняет Александр Вовченко. – Поэтому задача государства – не только остановить этот отток, но и попытаться вернуть в Украину лучших специалистов, предоставив им все возможности для достойной работы".

Эксперт считает необходимым ввести постоянное повышение квалификации и обучение наших медицинских работников.

"Во всех уголках Украины должны действовать высокие стандарты предоставления медпомощи, – подчеркивает Александр Вовченко. – Они должны быть унифицированными и утвержденными. В каждом медучреждении должно быть необходимое оборудование, и главное, чтобы оно работало, а не где виртуально числилось. Стоит наладить действенную коммуникацию медучреждений с Минздравом. Украинцы заслуживают доступную и качественную медицину. Важно, чтобы наконец у нас прошла реформа (с учётом всех недочетов) в жизни, а не на бумаге, как было до этого".

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