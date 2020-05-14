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В Нацбанке показали, как выглядит новая монета номиналом 20 гривен

Новая для Украины серебряная монета посвящена периоду правления княгини Ольги в 945-964 годах

сегодня, 11:20
Автор:

• Елена Волкова

В Нацбанке показали, как выглядит новая монета номиналом 20 гривен

Сегодня в Украине выпустили новую памятную монету номиналом в 20 гривен. Об этом информирует Нацбанк.

Согласно информации, размещенной на сайте регулятора, серебряная монета диаметром 50 мм посвящена периоду правления княгини Ольги в 945-964 годах. Монет, которые символизируют успешную политику Ольги в Киевской Руси, выпустили 2,5 тысяч штук. Реверс монеты в круге из декоративного орнамента времен Киевской Руси украшает изображение княгини Ольги. А на аверсе под малым гербом красуется надпись "Украина". Слева находится год чеканки монеты – 2020, а внизу – номинал. В центре изображен стилизованный позолоченный фрагмент летописной миниатюры.

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Ранее мы сообщали, что Нацбанк завершает обновление банкнотно-монетного ряда гривни и выпустит новые монеты номиналом 10 грн.  Новые деньги появятся в обороте уже 3 июня, а на реверсе будет изображен украинский гетман Иван Мазепа. Отличить от других 10 грн будет проще простого: по сравнению с другими монетами, новая будет куда большего размера. Диаметр монеты -  23,5 миллиметра, а вес - 6,4 грамма. Изготовлены новые деньги из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.


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Источник: comments.ua
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