В Украине более 3 тысяч гривневых миллионеров — налоговая

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По итогам 2019 года 3150 граждан Украины задекларировали
более миллиона гривень доходов. Об этом сообщили в Государственной налоговой
службе Украины на официальном сайте.
Всего украинские миллионеры заплатили 393 миллиона гривень
налогов и более 47 миллионов гривень военного сборка. Неудивительно, что
большинство миллионеров сосредоточено именно в столице — почти 1,2 тысячи
человек. Также в Харьковской и Днепропетровской областях налоговая
зарегистрировали 278 и 270 миллионеров соответственно.
Примечательно, что с момента начала общенационального
карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 более 166 тысяч украинцев получили
официальный статус безработных. А по состоянию на 5 мая в Украине было зарегистрировано
456 тысяч безработных. Любопытно, сократится ли число гривневых миллионеров в
Украине по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом или наоборот увеличится.
Как сообщал портал "Комментарии", Украина выплатила
безработным более 2,3 миллиарда гривень с начала общенационального карантина.
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