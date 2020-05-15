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В Украине более 3 тысяч гривневых миллионеров — налоговая

Налоговая служба Украины привела интересную статистику за 2019 год

сегодня, 00:03
Автор:

• Антон Корнилов

В Украине более 3 тысяч гривневых миллионеров — налоговая

По итогам 2019 года 3150 граждан Украины задекларировали более миллиона гривень доходов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины на официальном сайте.

Всего украинские миллионеры заплатили 393 миллиона гривень налогов и более 47 миллионов гривень военного сборка. Неудивительно, что большинство миллионеров сосредоточено именно в столице — почти 1,2 тысячи человек. Также в Харьковской и Днепропетровской областях налоговая зарегистрировали 278 и 270 миллионеров соответственно.

Примечательно, что с момента начала общенационального карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 более 166 тысяч украинцев получили официальный статус безработных. А по состоянию на 5 мая в Украине было зарегистрировано 456 тысяч безработных. Любопытно, сократится ли число гривневых миллионеров в Украине по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом или наоборот увеличится.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина выплатила безработным более 2,3 миллиарда гривень с начала общенационального карантина.


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Источник: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/418563.html?fbclid=IwAR3_7MJZgbXpyuK4N9qdTXjl731sCItNcpQ7Huy-kdARpRcpMO7rV5oNe8E
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