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Эксперты назвали имя первого долларового триллионера, которому пандемия только на руку

Первым триллион заработает основатель Amazon Джефф Безос, однако случится это не ранее 2026 года

сегодня, 09:10
Автор:

• Елена Волкова

Эксперты назвали имя первого долларового триллионера, которому пандемия только на руку

Аналитики сервиса консультаций Comparisun сделали прогноз того, кто возглавит топ богатейших людей планеты и станет первым долларовым триллионером в мире. Эксперты убеждены, что на первом месте окажется основатель Amazon Джефф Безос, однако триллион он заработает только к 2026 году.

Как известно, состояние Безоса сейчас оценивают в 144 миллиардов долларов, однако в связи с пандемией он начал зарабатывать в разы больше. Благодаря тому, что увеличился спрос на онлайн-покупки, акции Amazon резко подорожали. Так что всего за пару последних месяцев Безос увеличил свое состояние на 29,4 миллиарда долларов.

Всего на шаг дальше от триллиона долларов, говорят аналитики, в данный момент находится девелопер из Китая Сюй Цзяинь: триллионером, согласно подсчетам, он может стать в 2027 году. Еще через три года к Безосу и Цзяиню может присоединиться основатель Alibaba Group Джек Ма. 

Ранее “Комментарии” писали, что из-за отмены традиционных мероприятий, большинство из которых проводятся ежегодно, мир уже теряет миллиарды долларов. Один лишь перенос Евровидения в 2020 году обойдется примерно в 500 миллионов евро. Еще сотни миллионов долларов за билеты будут возвращать кураторы автосалона в Женеве.


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Источник: comments.ua
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