Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.05.2020

BTC/USD

9547.19

ETH/USD

199.82

LTC/USD

43.51

НБУ 15.05.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

29.00

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес финансы Нацбанк обновил официальный курс валют: доллар продолжает дешеветь
НОВОСТИ Все новости

Нацбанк обновил официальный курс валют: доллар продолжает дешеветь

За последние сутки официальный доллар потерял еще 4 копейки

сегодня, 16:13
Автор:

• Татьяна Веремеева

Нацбанк обновил официальный курс валют: доллар продолжает дешеветь

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 18 мая на уровне 26,64 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 28,78 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 4 копейки – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,68 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 1 копейку – по состоянию на 15 мая курс был установлен на уровне 28,79 грн за евро.

Напомним, что НБУ опубликовал Белую книгу "Будущее регулирования деятельности ломбардов". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" этот секторальный документ о правилах работы ломбардов после того, как Нацбанк станет регулятором рынков небанковских финансовых услуг.

В частности, одним из нововведений для ломбардов является разрешение на совершение обменных операций с валютой.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Нацбанке подсчитали прибыль банковского сектора Украины.

Также напомним, правительство Украины планирует в течение месяца создать 154 тысяч рабочих мест в сфере строительства дорог, 150 тысяч – в благоустройстве и 85 тысяч – в сельском хозяйстве. Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти инициативы, а также рассказали, где еще можно создать новые рабочие места, чтобы перезапустить или переформатировать отечественную экономику в условиях кризиса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...