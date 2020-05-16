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Что будет с курсом гривни после карантина – прогноз НБУ

В Нацбанке не ожидают, что после завершения карантина украинцы бросятся обменивать гривни

сегодня, 17:11
Автор:

• Таисия Ерохина

Что будет с курсом гривни после карантина – прогноз НБУ

В Национальном банке Украины заверили, что умеют работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний, если они вдруг начнутся. Об этом рассказал председатель НБУ Яков Смолий в интервью "BBC News Украина".

По словам Смолия, сегодня системные банки могут проводить обмен валюты онлайн через банковские приложения. Поэтому клиенты, которые имели безналичную гривну и хотели ее поменять на безналичный доллар, сделали это. Кроме того, в доступе для обмена в банковских отделениях и небанковских пунктах обмена, которые продолжали работать во время карантина, была и наличность. Поэтому, говорит Смолий, население могло обменять деньги по необходимости.

В Нацбанке заявили, что не ожидают, что после завершения карантина украинцы станут скупать доллары.

"Думаю, в первую очередь население начнет тратить средства, которые у них еще есть, потому что есть определенный отложенный спрос, - рассказал глава НБУ. - Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторое увеличение потребления, если сравнить с карантином, а не увеличение валютных накоплений или валютных операций".

Смолий добавил, что колебания курса не является "какой-то страшилкой". И напомнил, что в марте НБУ для сдерживания ажиотажа выходил на рынок с интервенциями.

"Сегодня курс даже немного укрепился, и мы выкупаем доллары на рынке в международные резервы, - говорится в сообщении. - За второй квартал мы выкупили почти миллиард долларов, то есть тренд развернулся в обратном направлении".

Как сообщалось, Нацбанк обновил официальный курс валют: доллар продолжает дешеветь.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-52663738?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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