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Сто дней дешевых кредитов: сколько выдали банки

Министерство финансов подсчитало средства, выделенные по государственной программе дешевых кредитов

сегодня, 13:55
Автор:

• Сергей Медведев

Сто дней дешевых кредитов: сколько выдали банки

Минфин подвел результаты государственной программы доступных кредитов "5-7-9". В программе участвовали девять банков-партнеров. В общей сложности они выдали 462 кредита. Предприниматели получили 283,5 млн грн, что составляет 10, 3 млн долларов по курсу Нацбанка.

В ведомстве отметили, что большая часть кредитов приходится на аграрный сектор — 57%. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

"Среди активных заемщиков есть представители из сферы торговли и производства - 17%. На третьем месте - промышленники. 6% кредитов были выданы для предпринимателей, которые занимаются промышленной переработкой", - сообщили в пресс-службе НБУ.

В то же время, при реализации программы банки отклоняли три из четырех заявок. Зарегистрированное количество отказов составило 1241 случай.

Наиболее распространенными причинами отказов в получении финансирования стали необоснованность бизнес-плана (26%), недостаточная кредитоспособность (22%), деловая репутация (20%).

Аналитики отмечают, что хотя спрос на дешевые кредиты есть, но на данный момент массовым его назвать сложно.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские предприниматели, которые пострадали от связанных с карантином ограничений, смогут получить кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).


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Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/100_dniv_rezultati_derzhavnoi_programi_dostupni_krediti_5-7-9-2143
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