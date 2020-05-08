ЕБРР будет выдавать гривневые кредиты украинским предпринимателям

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Украинские предприниматели, которые пострадали от
связанных с карантином ограничений, смогут получить кредит от Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства
финансов Украины.
ЕБРР и Национальный банк Украины подписали договор
продолжительностью на 2 года, согласно которому можно будет осуществлять валютные
операции своп гривна/доллар в объеме до 500 млн долл.
Деньги должны быть направлены на поддержку ликвидности,
пополнения оборотных средств и финансирования торговых операций украинских
предприятий, которые пострадали от карантинных ограничений, вызванных пандемией
коронавируса COVID-19. Бизнес получит кредит от ЕБРР в гривне, таким образом,
не будет нести риски, связанные с обменом валюты.
Напомним, в миссии МВФ в Украине
сменился глава, а также стало известно, что Фонд и официальный Киев заключат
краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев вместо трехлетней программы EFF, как ожидалось ранее. Эксперты
рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят такого рода перемены.
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