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ЕБРР будет выдавать гривневые кредиты украинским предпринимателям

Первая транзакция должна быть осуществлена в ближайшие несколько недель

сегодня, 12:01
Автор:

• Татьяна Веремеева

ЕБРР будет выдавать гривневые кредиты украинским предпринимателям

Украинские предприниматели, которые пострадали от связанных с карантином ограничений, смогут получить кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

ЕБРР и Национальный банк Украины подписали договор продолжительностью на 2 года, согласно которому можно будет осуществлять валютные операции своп гривна/доллар в объеме до 500 млн долл.

Деньги должны быть направлены на поддержку ликвидности, пополнения оборотных средств и финансирования торговых операций украинских предприятий, которые пострадали от карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса COVID-19. Бизнес получит кредит от ЕБРР в гривне, таким образом, не будет нести риски, связанные с обменом валюты.

Напомним, в миссии МВФ в Украине сменился глава, а также стало известно, что Фонд и официальный Киев заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев вместо трехлетней программы EFF, как ожидалось ранее. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят такого рода перемены.


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