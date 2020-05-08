Сотрудничество Украины и МВФ: почему Фонд решил отказался от долгосрочной программы с нашей страной

В миссии МВФ в Украине сменился глава, а также стало известно, что Фонд и официальный Киев заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев вместо трехлетней программы EFF, как ожидалось ранее. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят такого рода перемены.



Сотрудничество Украины и МВФ: 18-месячная программа сегодня выглядит логичней

С одной стороны, смена программы логична, считает эксперт Института украинской политики (ИУП) Артем Петренко.

"Трехлетняя программа EFF нацелена на среднесрочные реформы для решения фундаментальных проблем, – поясняет он. – Договоренность о предыдущей программе достигалась еще до того, как стали понятны масштабы мирового кризиса. Трехлетняя программа предполагает определенные экономические показатели, включая платежный баланс, монетарную базу, размер дефицита государственного бюджета и другие. Сегодня еще слишком велика неопределенность. Никто точно не сможет спрогнозировать все последствия кризиса".

Поэтому, поясняет эксперт, 18-ти месячная программа stand-by, нацеленная на преодоление краткосрочных проблем с платежным балансом, сегодня выглядит логичней.

"Если вам надо быстро помочь экономике выйти из пике, тут уж не до десятков разнообразных условий, – отмечает Артем Петренко. – Тут не до многомесячного принятия сложных экономических законов в парламенте, и не до длительных общественных дискуссий. В кризис надо выжить".

С другой стороны, продолжает представители ИУП, правила МВФ в рамках программы stand-by не предполагают использование средств для решения проблем бюджета, а должны перечисляться исключительно в валютные резервы Нацбанка.

"Но уже с ноября 2008 года Украина начала получать транши кредита stand-by – и часть из тех средств МВФ разрешил тогдашнему правительству Юлии Тимошенко использовать для латания бюджетных дырок, – напоминает Артем Петренко. – В этом году, вероятно, эта практика повторится".

Слухи о том, что программу поменяли из-за недовольства чиновников Международного валютного фонда качеством закона о рынке земли или чем-то другим, эксперт считает безосновательными.

"Но это не означает, что они не будут гнуть свою линию, контролируя ключевые действия украинской власти, – говорит Артем Петренко. – А у наших руководителей должна быть своя голова на плечах, чтобы, наконец, выработать свой план реформ на базе собственной промышленной политики".

Сотрудничество Украины и МВФ: тревожный сигнал

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает происходящие изменения тревожным сигналом для Украины.

"МВФ резко меняет подход к сотрудничеству, меняет ранее озвученную среднесрочную программу EFF на краткосрочную stand-by. Это показывает, что МВФ рассматривает Украину не как стабильного стратегического партнера, а как страну, которой нужно просто нужно срочно помочь в условия ситуации с коронавирусом и в ракурсе экономических потерь в связи с пандемией".

И даже при ослаблении сотрудничества – оно продолжается.

"Пусть даже в другом формате, но рассмотрение программы говорит о том, что мы можем рассчитывать на сотрудничество с МВФ, на транши – уже в этом сложном году, – поясняет Андрей Новак. – Это хорошо, так как на МВФ ориентируются и другие финансовые учреждения, страны, которые помогают Украине. И если бы у нас не было сотрудничества с Фондом, не было бы и ними. А так – хоть такая программа будет действовать, став сигналом, что с нами всё же можно сотрудничать".

Сотрудничество с МВФ – всегда плохо

По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, сотрудничество с МВФ отрицательно влияет на экономику любой страны.

"Начало сотрудничества какого-либо правительства с МВФ для любого инвестора является однозначным маркером того, что деньги из этой страны надо срочно выводить, – считает Юрий Гаврилечко. – Потому что такого рода сотрудничество показывает: в экономике уже есть или в ближайшее время будет наблюдаться катастрофическая ситуация".

При этом, подчеркивает эксперт, общеэкономическая ситуация в мире, триггером к запуску которой послужил коронакризис, говорит: скоро масса государств начнет заявлять, что не собираются выполнять своих обязательство по выплате долгов – в той или иной форме.

"Именно поэтому МВФ, предваряя данную ситуацию, пару недель назад списал долги 25 странам и сейчас от долгосрочных программ будет переходить к краткосрочным, – поясняет Юрий Гаврилечко. – Для Украины вообще очень плохо, как и для любой другой страны, сотрудничать с МВФ. Деньги, которые нам дают (под проценты) не попадают в экономику, а служат своеобразным страховым якорем для вывода из страны капиталов. Так называемые кредиты МВФ являются, по сути, гарантийными обязательствами, перекладываемыми на государство по отношению к частным и корпоративным долгам".

Ранее "Комментарии" писали, что Украина идет на все, чтобы получить очередной кредит от МВФ и Всемирного банка, но несмотря на выполнения условий по траншу, деньги в Киев до сих пор не поступили. При этом президент Владимир Зеленский до сих пор продолжает настаивать на том, что кредит нашей стране жизненно необходим. Наши журналисты разбирались, почему так происходит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!