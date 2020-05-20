В Нацбанке спрогнозировали, когда Украина получит транш МВФ

Новый долларовый транш МВФ Украина может получить в течении нескольких недель. Осталось только дождаться подписания закона о банках, говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка в Facebook.

Накануне представители НБУ встретились с послом Великобритании Мелиндой Симмонс. Говорили, в частности, и об условиях получения кредита. Напомним, что именно закон о банках, который еще называют "антиколомойским", больше всего интересовал Фонд. Этот закон, в частности, запрещает возвращать национализированные банки бывшим владельцам. Его депутаты проголосовали еще 13 мая. Но вскоре два нардепа - Дубинский и Поляков - заблокировали подписание документа. Они подали постановления об отмене результатов голосования. Накануне эти постановления отклонили. Теперь закон могут подписать и глава Верховной Рады и президент, после чего он вступит в силу.

После этого, уверены в НБУ, МВФ не будет медлить и предоставит очередной транш. Все деньги должны пойти в государственный бюджет. Затем их будут распределять на те сферы, которые больше всего нуждаются в финансировании.

"Получения транша МВФ - это вопрос на ближайшие несколько недель. Должны пройти все процедуры, установленные МВФ", - говорит глава НБУ Яков Смолий.

Также руководство Нацбанка обсуждало с послом ситуацию на валютном рынке в Украине. Глава НБУ утверждает, что ситуация намного лучше, чем была во вреся кризисов в 2008 и 2014 годах. В этот раз большой ажиотаж был только в начале карантина, а затем ситуацию получилось стабилизировать, говорит Смолий.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Михеил Саакашвили считает, что Украина может справиться без помощи МВФ.

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