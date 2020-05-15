Украина должна отказаться от кредитов МВФ, - Саакашвили

Михеил Саакашвили раскритиковал работу Международного валютного фонда. В программе "Право на власть" новоиспеченный руководитель Исполнительного комитета реформ заявил, что Украина должна отказаться от кредитов МВФ и сможет справиться со всем с помощью собственных ресурсов.



Михеил Саакашвили уверяет, что Украина постоянно вынуждена что-то выпрашивать у МВФ, а направить эти кредиты, скажем, на реформы невозможно.

"Денег нам дают ровно столько, чтобы можно было просто рассчитаться с внешними долгами. И за это мы постоянно должны ходить на поклон", - говорит Саакашвили. Он напомнил, что в свое время Грузия пошла на такой шаг и прекратила брать деньги у МВФ.

Позицию Саакашвили пока не разделяют в украинском правительстве. Во вторник, 12 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что новый транш финансовой помощи Украина рассчитывает получить уже в ближайшее время. Меморандум с кредиторами собираются подписать до конца мая, а согласовать все детали должны уже до конца этой недели. При этом, как рассказал представитель МВФ Джерри Райс, речь идет о новой программе финансирования. Деньги, полученные от фонда, Украина сможет направить на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Кстати, одним из обязательных условий для получения транша было принятие закона о банках. Его большинство депутатов поддержали на внеочередном заседании на этой неделе. Однако, два нардепы - Александр Дубинский и Антон Поляков - подали постановления, из-за которых закон не может подписать президент.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!