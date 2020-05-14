Опасность преждевременного выхода из карантина и блокирование закона о банках: новости, которые вы могли пропустить

Выход из карантина

Преждевременный выход из карантина может навредить не только сфере здравоохранения, но и экономике. При чем последней даже больше. Об этом заявил представитель ВОЗ Майк Райан, который курирует программы организации по чрезвычайным ситуациям, пишет CNBC. "Мы очень опасаемся порочного круга: катастрофа в сфере медицины обернется экономической катастрофой, а та, в свою очередь, будет сопровождаться катастрофой сферы здравоохранения", - сказал Райан. Он считает, что если страна, где уровень заболеваемости коронавирусом достаточно высокий, отменит ограничения слишком рано, то ей придется иметь дело с резким увеличением количеств инфицированных. Соответственно, снова вводить карантин, который ударит по экономике еще сильнее.





Аресты в Израиле

В Израиле полицейские арестовали три сотни евреев, которые, несмотря на карантин, устроили массовое празднование. Люди отмечали Лаг ба-Омер, сообщает Reuters. Запрет власти на массовые собрания они проигнорировали. Евреи пришли на гору Мерон, по традиции собирались посетить гробницу, где покоится мудрец Шимон Бар Йохан. Но людей туда не пустили. Начались массовые беспорядки, которые и закончились арестами. Заметим, что многие раввины поддержали запрет властей и на время эпидемии коронавируса отказались от проведения религиозных обрядов. Тогда как у ультраортодоксальных евреев это решение вызвало волну возмущения.





Стрельба около храма

В больнице оказался один пострадавший во время стрельбы около храма в Киеве. Выстрелы услышали на столичном Подоле накануне. Очевидцы рассказали, что конфликт возник на Мостицкой улице на стоянке около храма. Огнестрельные ранения получил мужчина, которого увезли врачи скорой, сообщили в пресс-службе Киевской полиции. О каком храме речь не уточнили. Однако на Мостицкой находится храм Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви МП. Кто именно и зачем стрелял в пострадавшего полицейские выясняют.





Блокирование закона

Президент Владимир Зеленский пока не сможет подписать закон о банках. Этот процесс заблокировали два народных депутата. Это Антон Поляков, которого ранее исключили со "Слуги народа", а также представитель этой фракции Александр Дубинский. Первый подал в парламент постановление об аннуляции результатов голосования за законопроект. Такой же зарегистрировал и депутат Дубинский. Регламент ВР обязывает парламентариев сначала рассмотреть эти постановления и лишь потом закон о банках сможет подписать председатель Верховной Рады и президент.

Напомним, что сам банковский закон парламент проголосовал 13 мая на внеочередном заседании. Об этом "Комментарии" рассказывали ранее.

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